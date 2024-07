4,3 миллиона человек воспользовались приложением «Метро Москвы» с начала года

Source: MIL-OSI Russian Language News

За первую половину 2024 года приложением «Метро Москвы» воспользовались 4,3 миллиона человек. Это почти на 20 процентов больше, чем за аналогичный период 2023-го, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Приложение “Метро Москвы” — удобный и полезный транспортный помощник. Недавно мы интегрировали в цифровую платформу новый способ оплаты — виртуальную “Тройку”. Он позволяет не использовать пластиковый носитель и оплачивать проезд любым смартфоном. По задаче, поставленной Сергеем Собяниным, мы улучшаем транспортные цифровые сервисы, чтобы поездки пассажиров становились еще удобнее и быстрее», — рассказал Максим Ликсутов.

Приложение позволяет пополнять «Тройку» онлайн за несколько секунд и переносить баланс карты при ее утрате. В нем можно выпустить виртуальную «Тройку» и настроить ее автопополнение. Среди других возможностей, которые оно предоставляет пользователям, — маршруты на схеме метро, Московских центральных диаметров, Московского центрального кольца и городской карте, вопросы чат-боту Александре, а также покупка билетов на автобусы дальнего следования и приобретение абонемента «МультиТранспорт». Кроме того, в приложении можно подключить оплату по биометрии, заморозить годовой абонемент или увидеть онлайн загруженность вагонов метро.

Скачать приложение «Метро Москвы» можно в Google Play, App Store и RuStore.

