20 июля временно закроют движение транспорта в районе спорткомплекса «Лужники»

20 июля будет временно закрыто движение транспорта в районе спортивного комплекса «Лужники». Это связано с проведением концерта.

Так, с 08:00 до окончания мероприятия перекроют съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. С 20:00 до завершения концерта будут закрыты участки улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова, Трубецкой. Кроме того, в это время нельзя будет проехать в Проектируемом проезде № 2309 от Усачевой улицы до улицы Доватора.

20 июля с 00:01 до окончания мероприятия на этих участках будет запрещена парковка.

Водителей просят быть внимательными и строить маршрут заранее с учетом временных ограничений.

Вся подробная информация — на официальном сайте Центра организации дорожного движения.

