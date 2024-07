17.07.2024 Spotkanie Dyrektorów Generalnych w Ministerstwie Finansów na temat wykorzystania nowych technologii w administracji

Source: Government of Poland in Polish

15 lipca 2024 r. na prośbę minister Anity Noskowskiej-Piątkowskiej, Szefowej Służby Cywilnej zaprezentowaliśmy nasze doświadczenia we wdrażaniu nowych narzędzi pracy – wirtualnych asystentów w resorcie finansów.

Ministerstwo Finansów reprezentowała dyrektor generalna Marta Niżałowska-Pactwa oraz dyrektor Departamentu Transformacji Cyfrowej i pełnomocnik Ministra Finansów ds. IT i AI Agnieszka Wilczek.

Tematem rozmów była wymiana doświadczeń we wdrożeniu robotów software’owych, które przyspieszają procesy back office i wpływają na zwiększenie zaangażowania i efektywności pracy w organizacji.

Dyrektor Generalna Marta Niżałowska-Pactwa i Agnieszka Wilczek, pełnomocnik Ministra Finansów ds. IT i AI, zaprezentowały doświadczenia resortu w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w administracji państwowej. Podsumowały 3-letni okres rozwoju robotyzacji w resorcie finansów oraz w Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), w których funkcjonuje 77 robotów software’owych wspierających procesy back office. Do praktycznych zastosowań robotów należy weryfikacja danych z wniosków z danymi z systemów zewnętrznych, automatyczne generowanie raportów z różnych źródeł danych, przygotowanie zestawień do obwieszczeń, wprowadzanie danych do systemów IT, generowanie streszczeń i przygotowywanie projektów pism. Jedną z wielu zalet jest możliwość skalowania tych rozwiązań na wszystkie jednostki KAS, co sprzyja standaryzacji procesów i przyspieszeniu działań.

Wśród pozostałych korzyści z wdrożenia robotyzacji przedstawicielki ministerstwa wymieniły m.in.: poprawę jakości wykonywanych zadań, minimalizację ryzyka wystąpienia błędu, usprawnienia procesów i skrócenie czasu ich realizacji, zwiększenie wydajności pracy oraz lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich.

Jak zauważyli uczestnicy, celem implementacji nowych technologii nie jest redukcja stanowisk pracy, a możliwość przesunięcia pracowników na bardziej kreatywne i lepiej wykorzystujące ich wiedzę oraz doświadczenie stanowiska.

Dyrektorzy Generalni zgodzili się, że rozwój robotyzacji i automatyzacji procesów w resortach stanowi istotny krok w kierunku modernizacji i poprawy efektywności działań administracyjnych.



