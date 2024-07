17.07.2024 Rusza „Bezpieczne Podlasie” – de 1 sierpnia 17 tys. żołnierzy będzie zaangażowanych w ochronę polskiej granicy

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

17 lipca 2024 w siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej odbyła się wspólna konferencja prasowa z udziałem wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, ministra spraw wewnętrznych i administracji, koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka, wiceministra Cezarego Tomczyka oraz wiceministra Czesława Mroczka.

– Trwa wojna hybrydowa największa od momentu, kiedy to pojęcie powstało. (…) Takiego ataku na Polskę nie było. On się objawia w próbach przekraczania granicy, w dywersji, sabotażu i w cyberprzestrzeni. To jest doświadczanie ostatnich tygodni i miesięcy, które spowodowało, że jest potrzebna jeszcze większa koordynacja działań na rzecz bezpieczeństwa granicy. Ostatnie miesiące to doposażanie w sprzęt indywidualny, ale również pojazdy opancerzone, transportowe, służące do transportu, pojazdy medyczne, które umożliwiają bezpieczeństwo żołnierzy i funkcjonariuszy. Skierowanie nowych oddziałów wojsk operacyjnych, ale również żołnierzy Wojsk Specjalnych czy Żandarmerii Wojskowej do patrolowania granicy przynosi swoje efekty

– mówił podczas konferencji szef MON.

Żołnierze Wojska Polskiego są zaangażowani we wsparcie funkcjonariuszy Straży Granicznej w ochronę granicy od 2021 r., gdy strona białoruska rozpoczęła ataki hybrydowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Żołnierze Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego (WZZ) Podlasie każdego dnia podejmują szereg działań, które z jednej strony przeciwdziałają próbom nielegalnego przekraczania granicy, a z drugiej w ramach działalności szkoleniowej przygotowują się do bezpiecznego i skutecznego wykonywania zadań w przypadku zagrożenia.

– Wyciągamy wnioski z niedociągnięć naszych poprzedników, również w aspekcie opieki medycznej. Zgłoszony został wniosek o dofinansowanie placówek medycznych. Wiem, że z rezerwy pana premiera Tuska uruchamiane są środki na przykład dla szpitala w Hajnówce, ale my też podjęliśmy decyzję wspólnie z Wojskowym Instytutem Medycznym, z naszymi służbami medycznymi, na rzecz wzmocnienia zabezpieczenia medycznego ze strony wojskowej, jak również ze strony Lotniczego Pogotowia Ratunkowego”

– zaznaczył wiceprezes Rady Ministrów.

Do sytuacji na granicy odniósł się także szef MSWiA, któremu podlega Straż Graniczna i Policja.

– Mamy do czynienia ze spadkiem o połowę prób nielegalnego przejścia przez granicę od czasu obowiązywania strefy buforowej. To jest bardzo konkretny rezultat związany z tym, że odsunęliśmy od samej granicy przemytników ludzi. Poza agresją hybrydową, poza działaniem białoruskich i rosyjskich służb na granicy, mamy do czynienia po prostu z przestępczością. (…) W ostatnich tygodniach podjęto wiele bardzo ważnych decyzji dotyczących bezpieczeństwa Polski, a w szczególności bezpieczeństwa granicy. Dla obu resortów ta kwestia jest absolutnym priorytetem

– zaznaczył podczas konferencji szef MSWiA Tomasz Siemoniak.

Wicepremier W. Kosiniak-Kamysz podkreślił, że polski rząd zabiega o umiędzynarodowienie kwestii bezpieczeństwa wschodniej granicy Polski, która jest jednocześnie granicą Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej.

– Będziemy też w dalszym ciągu prowadzić proces umiędzynarodowienia tematu wschodniej granicy Unii Europejskiej i wschodniej flanki NATO. Cieszę się że osiągnęliśmy sukces na niedawnym szczycie NATO, bo to nie było pewne do ostatniego dnia. W dokumentach podsumowujących szczyt, w stanowisku przyjętym na szczycie w Waszyngtonie sprawa granicy nie jest tylko sprawą indywidualnej odpowiedzi państw członkowskich, tylko jest sprawą sojuszniczą

– podkreślił wicepremier.

– Zastaliśmy brak należytej koordynacji między służbami, problemy z wyposażeniem indywidualnym żołnierzy, braki sprzętowe, braki decyzji, co do budowy jednostek wojskowych na wschodzie kraju, które mogłyby zabezpieczyć granicę w przyszłości. Wszystkie nasze działania skupiają się właśnie na tym. Chciałbym dodać, że żołnierze i funkcjonariusze, którzy są na granicy, są tam w naszym imieniu. To państwo polskie ich tam dzisiaj wysłało. To oni dziś bronią naszego bezpieczeństwa. Chciałbym, żebyśmy pamiętali o tym, że należy im się szacunek. Będziemy bezwzględnie reagować, gdy ktoś będzie szargał mundur żołnierza Wojska Polskiego, Straży Granicznej czy Policji

– zaznaczył wiceminister Cezary Tomczyk.

***

W czerwcu br. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu „Narodowy Program Odstraszania i Obrony – Tarcza Wschód” przedłożoną przez Ministra Obrony Narodowej. Rząd zamierza utworzyć kompleksową infrastrukturę obronną na wschodniej flance NATO, aby przeciwdziałać zagrożeniom z Białorusi i Rosji.

Program Tarcza Wschód to międzyresortowe przedsięwzięcie, którego celem jest zabezpieczenie ściany wschodniej RP i tym samym wschodniej flanki NATO. W prace zespołu ds. koordynacji zadań w ramach programu zaangażowane są, poza Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Aktywów Państwowych oraz Ministerstwo Infrastruktury.

>>> GALERIA – Podsumowanie działań na rzecz wzmocnienia wschodniej granicy RP

MIL OSI