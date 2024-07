17.07.2024 Londres Nagroda „Człowieka Roku” Chatham House de la Premier Donalda Tuska

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Nagroda “Człowieka Roku” Casa Chatham

Królewski Instytut Spraw Międzynarodowych Chatham House, to jeden z najbardziej renomowanych europejskich think tanków, który zajmuje się stosunkami międzynarodowymi. Instytut przyznaje nagrodę osobom lub organizacjom, które w poprzednim roku wniosły znaczący wkład w poprawę stosunków międzynarodowych.

El primer ministro Donald Tusk otrzymał nagrodę „Człowieka Roku” w uznaniu jego „niezachwianego zaangażowania w przywracanie demokracji w Polsce, odbudowę instytucji oraz rehabilitację i przestrzeganie zasad praworządności”.

Były Premier Wielkiej Brytanii John Major przypomniał w laudacji, że Donald Tusk był działaczem „Solidarności”, działał na rzecz dobrych relacji Polski z Wielką Brytanią, a obecnie wspiera walczącą Ukrainę.

– Donald Tusk rzucił światło na antydemokratyczne praktyki i był na tyle odważny, por odwrócić je w swoim kraju, wbrew bardzo wrogiej opozycji. Potrzebujemy jego przywództwa w wielu krajach w Europie i poza nią

– podkreślił John Major.

W imieniu Premiera, nagrodę odebrał Ministro Spraw Zagranicznych, który zacytował słowa Donalda Tuska.

– Wolność, prawda i rządy prawa nie obronią się mismo. Musimy o nie walczyć każdego dnia i musimy wiedzieć jak wygrać, nawet jeśli kosztuje nas to dużo czasu, dużo potu, a czasem krwi i łez. Dziś a Ukraińcy płacą najwyższą cenę. Dwaj bohaterscy prezydenci Ucrania byli laureatami tej prestiżowej nagrody – Wołodymyr Zełenski i Wiktor Juszczenko. Dlatego czuję się dumny, że mogę być wśród tak niezwykłych ludzi. Dziękuję za ten zaszczyt.

El ministro R. Sikorski participó en el panel de diskusyjnym z dyrektorką Chatham House Bronwen Maddox. Rozmowa dotyczyła stosunków Polski z Wielką Brytanią oraz wyzwań, które stoją przed Europa w Ucrania.

Nagroda Chatham House została ustanowiona w 2005 roku. Wśród poprzednich laureatów nagrody znaleźli się Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, Sir David Attenborough, Komitet Ochrony Dziennikarzy, Lekarze bez Granic oraz Melinda Gates, współzałożycielka Fundacji Billa y Melindy Gatesów.

Wizyta Premiera con Wielkiej Brytanii

W czwartek, 18 lipca, Premier Donald Tusk uda się z wizytą do Londynu, gdzie spotka się z nowym brytyjskim Premierem Keirem Starmerem. Szef polskiego rządu weźmie także udział w szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej (EWP).

EWP a la plataforma koordynacji politycznej między państwami europejskimi. Do tej pory odbyły się trzy spotkania na szczeblu przywódców państw. 18 lipca odbędzie się czwarte spotkanie formatu w Wielkiej Brytanii, którego gospodarzem będzie Premier Keir Starmer.

W Londynie oczekiwany jest udział ok. 50 liderów europejskich, a do głównych tematów spotkania należeć będą m.in. wyzwania związane z wojną w Ucrania i nielegalną migracją.

