Экскурсии, концерты и пикники: что приготовили для участников фестиваля «Усадьбы Москвы»

С 15 июня по 15 сентября на 40 городских площадках проходит фестиваль «Усадьбы Москвы». На них организуют пикники, концерты и мастер-классы. Об этом рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«За месяц в рамках программы состоялось уже около тысячи мероприятий. Их посетили больше 160 тысяч человек. Например, музыкальные выступления собрали 14 тысяч слушателей», — уточнила Наталья Сергунина.

Так, в старинных играх поучаствовали свыше 64 тысяч горожан и туристов, а в тематических лекциях — 6,4 тысячи. Для детей подготовили игры и мастер-классы, где они учатся варить варенье, сажать цветы и создавать гербарий.

Всего в ходе фестиваля запланировано более 2,5 тысячи событий. Их организуют в различных местах, в том числе в усадьбах Воронцово, Кузьминки, парке «Останкино», саду имени Баумана и музеях-заповедниках «Коломенское» и «Царицыно». На некоторых площадках создали тематические зоны в стиле старинной московской дачи, где гостям предлагают примерить костюмы ХIX века и побывать в домашнем театре.

Приглашают всех желающих и на познавательные прогулки. 20 июля, 3 и 10 августа в саду имени Баумана пройдет экскурсия «Литературные улицы Басмании». Ее участники узнают, где жили и работали Александр Пушкин, Федор Достоевский и другие писатели.

21 июля в Екатерининском парке представят диджей-сет «Сквозь время». Гости услышат произведения русских композиторов в цифровом звучании. В этот же день в городской усадьбе А.К. Разумовского расскажут о бальной моде XVIII века.

По выходным в 16:00 в усадьбе Измайлово профессиональные коллективы предлагают погрузиться в атмосферу домашних театров конца XIX — начала XX века. Любой посетитель может поучаствовать в иммерсивных постановках и почувствовать себя настоящим актером.

Встречи в рамках проекта «Городская дача» проводятся с понедельника по четверг в 17:00 в музее-заповеднике «Царицыно». Здесь историки, архитекторы, писатели и научные деятели читают лекции по искусству, зодчеству, истории моды и другим направлениям.

Более подробная информация, расписание мероприятий и регистрация на них доступны на сайте туристического сервиса Russpass.

