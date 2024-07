Фантастические планеты и технологии будущего — на конкурсе цифрового искусства при участии ВШЭ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Школа дизайна НИУ ВШЭ выступила партнером конкурса, организованного Агентством инноваций Москвы, которое готовит фестиваль цифрового искусства «Час цифры». Его итогом станет показ работ медиахудожников на диджитал-экранах Москвы и других городов страны — и это станет первым подобным мероприятием в России. В рамках конкурса можно принять участие в двух номинациях.

Желающим увидеть свои работы в фестивальной программе предлагается создать проект для номинации «Новые грани реальности» — локацию авторской вселенной. Необходимо придумать фантастическую планету, описать её уникальные черты и природные особенности и создать видеовизитку, демонстрирующую устройство воображаемого мира. Дополнительно предлагается спроектировать транспорт, с помощью которого можно отправиться в путешествие по планете.

Также есть возможность создать проект для номинации «IT science-art» — визуализацию наиболее интересной, по мнению автора, технологии будущего. Видеоролик должен демонстрировать обычный день в 2124 году, акцентируя внимание на пользовательском взаимодействии с данной технологией.

Участники должны представить свои проекты в виде презентации на платформе hsedesign.ru.

Состав проекта

Концепция проекта (краткая аннотация, до 800 знаков)

Описание истории фантастического мира, его законов и характеристик

Описание транспорта (при наличии)

Этапы реализации проекта

Описание использованных автором технологий

При использовании ИИ в проекте следует отдельно описать эту его составляющую

Видео, показывающее фантастическую планету (загружается на платформу YouTube/Vimeo, после чего крепится в презентацию) — для номинации «Новые грани реальности»

Видеоролик, показывающий взаимодействие пользователя с технологией 2124 года (загружается на платформу YouTube/Vimeo, после чего крепится в презентацию) — для номинации «IT science-art»

Технические требования к видео

Формат: mpeg

Длительность: от 10 до 30 секунд

Разрешение: 4К

Этапы конкурса

1 июля — старт приёма проектов

— старт приёма проектов 16 сентября — окончание приёма проектов

— окончание приёма проектов 16–20 сентября — отбор финалистов

— отбор финалистов 23 сентября — публикация результатов

— публикация результатов 4 октября — показ работ финалистов на медиаэкранах городов России, награждение победителей в рамках фестиваля «Ночь инноваций»

Призы

4 октября одновременно на медиаэкранах Москвы и других городов-участников фестиваля запустится трансляция работ финалистов.

https://design.hse.ru/competitions/581

