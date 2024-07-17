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Фантастические планеты и технологии будущего — на конкурсе цифрового искусства при участии ВШЭ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Школа дизайна НИУ ВШЭ выступила партнером конкурса, организованного Агентством инноваций Москвы, которое готовит фестиваль цифрового искусства «Час цифры». Его итогом станет показ работ медиахудожников на диджитал-экранах Москвы и других городов страны — и это станет первым подобным мероприятием в России. В рамках конкурса можно принять участие в двух номинациях.

Желающим увидеть свои работы в фестивальной программе предлагается создать проект для номинации «Новые грани реальности» — локацию авторской вселенной. Необходимо придумать фантастическую планету, описать её уникальные черты и природные особенности и создать видеовизитку, демонстрирующую устройство воображаемого мира. Дополнительно предлагается спроектировать транспорт, с помощью которого можно отправиться в путешествие по планете.

Также есть возможность создать проект для номинации «IT science-art» — визуализацию наиболее интересной, по мнению автора, технологии будущего. Видеоролик должен демонстрировать обычный день в 2124 году, акцентируя внимание на пользовательском взаимодействии с данной технологией.

Участники должны представить свои проекты в виде презентации на платформе hsedesign.ru.

Состав проекта

  •  Концепция проекта (краткая аннотация, до 800 знаков)
  •  Описание истории фантастического мира, его законов и характеристик
  •  Описание транспорта (при наличии)
  •  Этапы реализации проекта
  •  Описание использованных автором технологий
  •  При использовании ИИ в проекте следует отдельно описать эту его составляющую
  •  Видео, показывающее фантастическую планету (загружается на платформу YouTube/Vimeo, после чего крепится в презентацию) — для номинации «Новые грани реальности»
  • Видеоролик, показывающий взаимодействие пользователя с технологией 2124 года (загружается на платформу YouTube/Vimeo, после чего крепится в презентацию) — для номинации «IT science-art»

Технические требования к видео

  •  Формат: mpeg
  •  Длительность: от 10 до 30 секунд
  •  Разрешение:

Этапы конкурса

  • 1 июля — старт приёма проектов
  • 16 сентября — окончание приёма проектов
  • 16–20 сентября — отбор финалистов
  • 23 сентября — публикация результатов
  • 4 октября — показ работ финалистов на медиаэкранах городов России, награждение победителей в рамках фестиваля «Ночь инноваций»

Призы

4 октября одновременно на медиаэкранах Москвы и других городов-участников фестиваля запустится трансляция работ финалистов.

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