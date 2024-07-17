Фантастические планеты и технологии будущего — на конкурсе цифрового искусства при участии ВШЭ

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –
Школа дизайна НИУ ВШЭ выступила партнером конкурса, организованного Агентством инноваций Москвы, которое готовит фестиваль цифрового искусства «Час цифры». Его итогом станет показ работ медиахудожников на диджитал-экранах Москвы и других городов страны — и это станет первым подобным мероприятием в России. В рамках конкурса можно принять участие в двух номинациях.
Желающим увидеть свои работы в фестивальной программе предлагается создать проект для номинации «Новые грани реальности» — локацию авторской вселенной. Необходимо придумать фантастическую планету, описать её уникальные черты и природные особенности и создать видеовизитку, демонстрирующую устройство воображаемого мира. Дополнительно предлагается спроектировать транспорт, с помощью которого можно отправиться в путешествие по планете.
Также есть возможность создать проект для номинации «IT science-art» — визуализацию наиболее интересной, по мнению автора, технологии будущего. Видеоролик должен демонстрировать обычный день в 2124 году, акцентируя внимание на пользовательском взаимодействии с данной технологией.
Участники должны представить свои проекты в виде презентации на платформе hsedesign.ru.
Состав проекта
- Концепция проекта (краткая аннотация, до 800 знаков)
- Описание истории фантастического мира, его законов и характеристик
- Описание транспорта (при наличии)
- Этапы реализации проекта
- Описание использованных автором технологий
- При использовании ИИ в проекте следует отдельно описать эту его составляющую
- Видео, показывающее фантастическую планету (загружается на платформу YouTube/Vimeo, после чего крепится в презентацию) — для номинации «Новые грани реальности»
- Видеоролик, показывающий взаимодействие пользователя с технологией 2124 года (загружается на платформу YouTube/Vimeo, после чего крепится в презентацию) — для номинации «IT science-art»
Технические требования к видео
- Формат: mpeg
- Длительность: от 10 до 30 секунд
- Разрешение: 4К
Этапы конкурса
- 1 июля — старт приёма проектов
- 16 сентября — окончание приёма проектов
- 16–20 сентября — отбор финалистов
- 23 сентября — публикация результатов
- 4 октября — показ работ финалистов на медиаэкранах городов России, награждение победителей в рамках фестиваля «Ночь инноваций»
Призы
4 октября одновременно на медиаэкранах Москвы и других городов-участников фестиваля запустится трансляция работ финалистов.
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https://design.hse.ru/competitions/581