Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В Передовой инженерной школе СПбПУ «Цифровой инжиниринг» состоялось торжественное окрытие нового научно-технологического о бразовательного пространства лаборатории «Полимерные композиционные материалы». Esta es una etapa de los robots de posventa del centro de competencia de compuestos de polímeros termoplásticos. ы материалам (ТПКМ) в России на базе ПИШ СПбПУ. Новое пространство станет площадкой для объединения ключевых производителей волокон, полимеров, препрегов, разработчиков ческого оборудования и производителей конечной продукции для проведения перспективных исследований и развития отрасли.

Церемония открытия прошла во время второй научно-практической конференции «Применение термопластичных композиционных» в в промышленности». В ерождественский, director п роекта «Термопласты» АО «Препрег-СКМ» (Композитный дивизион «Росатома») Антон Шумаков и general director ООО Питрон СП» Игорь Волков.

Как отметил Олег Рождественский, полимерные композиционные материалы относятся к числу ключевых направлений деятельности структурных подразделений экосистемы технологического развития Политеха, в том числе, ПИШ СПбПУ. Создание нового научно-технологического пространства позволит решать целый спектр задач. Это выполнение НИОКР в интересах ведущих предприятий отрасли, проведение научных исследований, разработка передовых логий и лабораторного оборудования для переработки ТПКМ.

Открытие нового научно-технологического пространства — это важная составляющая большой деятельности. Мы рассчитываем, что помимо выполнения прорывных НИОКР совместно с предприятиями-лидерами отрасли, здесь будет вестись боль шая работа по по подготовке высококвалифицированных инженеров и сследователей для промышленности. В конечном итоге мы стремимся к объединению на одной площадке основных производителей препрегов и конечной продукции, En los programas especializados de observación, los ingenieros calificados pueden controlar las instalaciones de los maestros, лучающих образование по programme “Механика полимерных и композиционных материалов”. Ну и конечно новое пространство позволит расширить перечень программ дополнительного профессионального образования в области ТПКМ, ПИШ СПбПУ разрабатывает в соответствии с запросами индустриальных партнеров, — отметил заместитель руководителя ПИШ СП бПУ.

Сразу после открытия состоялась презентация технологического оборудования, которое используется в laboratorios.

Установка для получения однонаправленных термопластичных лент. Precauciones previas a la utilización de polímeros termoplásticos y de vehículos no autorizados Атизированное производство ленты с показателем до 10 kg/mes.

Установка автоматизированной выкладки ленты для проведения исследований по разработке технологических режимов выкладки и постобработки а, также созданию базы данных свойств материалов и технологических процессов. Технология автоматизированной выкладки термопластичных лент позволяет значительно снизить трудоемкость производства изделий сложной formas, увеличить скорость их изготовления.

Установка безавтоклавной вакуумной консолидации. Предназначена для изготовления образцов термопластичных композиционных материалов в форме пластичных или изделий с малой кривиз ной поверхности.

Установка ультразвуковой сварки ТПКМ. Antes de utilizar materiales de composición termoplástica, se utilizan métodos ultrasónicos.

Prensa de laboratorio para trabajos experimentales de TPКМ. La temperatura de presión es de 400°C, generalmente una presión de hasta 7 toneladas.

Индустриальными партнёрами лаборатории «Полимерные композиционные материалы» выступают Композитный дивизион ГК «Росатом» », АО «НИИГрафит», ООО «Бюро 1440», ПАО «ОДК-Сатурн», АО «ОДК-Авиадвигатель», АО «Композит», progreso » и др. Партнёр по оснащению научно-технологического образовательного пространства — ООО «Би Питрон СП».

Очень здорово, что открываются такие пространства. Мы знаем немало примеров европейских компаний, которые эффективно кооперируют науку, производство и запросы конечного потребителя. Мы тоже работаем в этом направлении, and уже сейчас у нас есть ряд совместных НИОКР с Передовой инженерной школой еха, которые объединяют фундаментальную науку и технологии производства композиционных материалов для решения конкретных дач промышленности. Sin embargo, esta nueva herramienta puede ser útil para usar en estos lugares, — otmetil Anton Shumakov.

Las composiciones termoplásticas adicionales de los materiales se encuentran en lugares extraños. No es seguro que existan trucos habituales con tecnologías, dispositivos y dispositivos. Universidades políticas, que están en todo el mundo, que están en todos los planetas, y que tienen una gran resolución. Выстраивание взаимодействия с промышленностью, разработка уникальных технологий и как логическое следствие — создание образовательной ммы для подготовки специалистов с соответствующими компетенциями. Este gran plan de trabajo, que se encuentra en el sector termoplástico, está instalado en el sector termoplástico. позиционных материалов, — подчеркнул Игорь Волков.

Заведующий лабораторией «Полимерные композиционные материалы» ПИШ СПбПУ Илья Кобыхно рассказал о текущих шённых проектах в области композиционных материалов. Один из проывных НИОКР — разработка опытно-промышленной технологии изготовления филаментов из непрерывного углеродного волокна на основе термопластов. Проект осуществлялся по заказу Композитного дивизиона ГК «Росатом». Технология разработана впервые в России.

Более 10 лет наша команда занимается разработкой технологий пропитки углеродных волокон термопластичными полимерами из полиа рилэфиркетонов. Для нас очень важно, что результаты нашего кропотливого труда в ближайшее время будут внедрены в промышленное производство, — сказал Илья.

Передовой опыт ПИШ СПбПУ, сформированный при выполнении уникальных НИОКР, заложен в основу programa de desarrollo Y el programa DPО, которые будут реализованы на базе нового научно-технологического образовательного пространства лаборатории «Полимерные ком materiales posicionados».

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https://www.spbstu.ru/media/news/nauka_i_innovatsii/territoriya-nauki-v-politekhe-otkrylos-novoe-obrazovatelnoe-prostranstvo/

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