Станки, роботы и лазеры: Собянин рассказал о выпуске промоборудования в Москве

В столице выпускают товары для разных сфер — от деталей космических аппаратов до детских игрушек. В новой публикации в своем блоге Сергей Собянин рассказал о промышленном оборудовании, производимом в Москве.

«Машино- и приборостроение являются ключевыми отраслями реального сектора экономики. Именно они во многом определяют технологический уровень страны. Потому мы не первый год ведем системную работу по стимулированию развития этих отраслей. И уже добились первых значимых результатов: выпуск машин и оборудования в столице за пять лет вырос в пять раз», — написал Мэр Москвы.

В городе производят станки и конвейеры, различные приборы, промышленных роботов, лифты, а также технологическое оборудование, которое применяют в самых разных сферах — от сельского хозяйства до космической отрасли. Всего в этом секторе занято свыше тысячи компаний.

Лазерные станки

Быстрыми темпами растет лазерное станкостроение. В столице производят устройства лазерной резки, гравировки, сварки, очистки, которые используют, например, в автомобилестроении, при реставрации и в других случаях.

В 2023 году на площадке особой экономической зоны «Технополис Москва» открылось предприятие Lassard, которое выпускает лазеры и лазерные системы.

В производственной линейке — более 200 видов изделий. В том числе компания производит эксимерные лазеры — особые ультрафиолетовые газовые лазеры, которые широко применяются в микроэлектронике и офтальмологии. Таких производств в мире всего пять.

Компания «Лазеры и аппаратура» разрабатывает и выводит на рынок промышленное лазерное оборудование, в том числе станки для пятикоординатной обработки, микрообработки, резки, сварки, наплавки, 3D-печати из металлических порошков. Сегодня более 800 установок этого производителя работает на заводах России, Белоруссии и других стран. За прошлый год предприятие выпустило свыше 40 сложных технологических комплексов, что в 2,5 раза больше, чем в 2022 году.

Промышленные роботы

Компания Aripix Robotics производит промышленных роботов для автоматизации рутинных процессов на заводах. В частности, их используют на производственных линиях столичного кабельного завода: роботы загружают металл в плавильную печь и кладут его под пресс. Работа идет непрерывно, а сырье подается равномерно.

На одном из строительных предприятий столицы роботы с системой видеораспознавания без участия человека обнаруживают брак и подбирают керамические облицовочные плитки по цвету. Специальная технология позволяет различать 62 оттенка.

Станки с числовым программным управлением

Предприятие «Бивертех» изготавливает обрабатывающие центры с числовым программным управлением. В этом году компания начала выпускать высокоточный фрезерный станок с таким управлением. Он занимает не более одного квадратного метра и весит около тонны. Компактный размер позволяет использовать оборудование даже в помещениях непроизводственного типа. Станок может обрабатывать сталь, алюминий и другие конструкционные материалы.

Газоаналитическое оборудование

Выпуском газоаналитического оборудования занимается столичная компания «Промприбор-Р». Изделия используют на производственных объектах во многих отраслях промышленности — от нефтеперерабатывающей до легкой, а также в коммунальном хозяйстве и медицине.

«Оборудование позволяет контролировать наличие взрывоопасных и токсичных паров и газов в воздухе рабочих зон. Это предупреждает возникновение аварийных ситуаций и несчастные случаи», — отметил Сергей Собянин.

Автопилот и контроль груза

Компания «Итэлма» более 30 лет производит высокотехнологичные системы, в том числе для автомобильной отрасли.

Разработанные в этом году системы автопилотирования для сельскохозяйственной техники уже внедрили в жизнь. Они обеспечивают движение по заданному курсу и поддерживают различные шаблоны перемещения.

Другое новшество предприятия — программно-аппаратный комплекс, который позволяет контролировать вывоз строительных отходов и сокращать количество несанкционированных свалок. Оборудование фиксирует объем груза, а данные в виде фотографий и видеозаписей передаются в режиме реального времени на цифровую платформу мониторинга.

