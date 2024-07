СМС-информирование родственников о состоянии пациента в реанимации внедрили еще в 18 стационарах столицы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Сервис, благодаря которому родственники пациента в реанимации могут узнать о состоянии его здоровья, появился еще в 18 московских стационарах. Об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Мы стараемся сделать процесс лечения в московских стационарах максимально комфортным, а информацию о состоянии здоровья доступной как для пациентов, так и для их родственников. Когда твой близкий в реанимации, справиться с тревогой и беспокойством особенно сложно. Сегодня благодаря цифровизации московских больниц у нас появилось больше возможностей для повышения информированности родных и близких пациентов, находящихся на лечении», — сообщила Анастасия Ракова.

По ее словам, в июне на базе Московского многопрофильного клинического центра (ММКЦ) «Коммунарка» в пилотном режиме начал работать сервис ежедневных СМС-оповещений, которые содержат важные данные о здоровье человека, поступившего в отделение интенсивной терапии. В сообщениях указывается, находится ли пациент в сознании, подключен ли он к аппарату искусственной вентиляции легких, какая у него температура, давление, пульс и многое другое.

Проект оказался очень востребованным у москвичей, поэтому к сервису подключили еще 18 городских стационаров, работающих в формате цифрового госпиталя, в их числе городская клиническая больница (ГКБ) имени С.С. Юдина, ГКБ имени В.В. Вересаева, Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, ГКБ № 1 имени Н.И. Пирогова, ГКБ имени С.П. Боткина, ГКБ имени В.М. Буянова, ГКБ № 15 имени О.М. Филатова, инфекционная клиническая больница № 1, ГКБ № 31 имени академика Г.М. Савельевой, ГКБ № 24, ГКБ № 23 имени И.В. Давыдовского, ГКБ имени А.К. Ерамишанцева, Московская городская онкологическая больница № 62, ГКБ № 29 имени Н.Э. Баумана, ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова, ГКБ № 52, Московский клинический научный центр имени А.С. Логинова и городская клиническая онкологическая больница № 1. В дальнейшем сервис появится в реанимационных отделениях других столичных больниц.

Важное СМС: о состоянии пациентов в реанимации будут сообщать родственникам

Для подключения сервиса СМС-информирования родственнику необходимо обратиться к лечащему врачу отделения. Оповещения приходят двух типов. Автоматические СМС отправляются сразу после поступления пациента в реанимацию на номер доверенного лица, который тот указал в согласии при поступлении в стационар, если был в сознании. Рассылка о состоянии пациента начинается после того, как родственник самостоятельно обратится к лечащему врачу и врач поставит в ЕМИАС соответствующую отметку о подключении. Помимо температуры, пульса, артериального давления, сатурации, частоты сердечных сокращений и дыхания в отчете указывается, находится ли пациент в сознании и подключен ли к аппарату искусственной вентиляции легких. Кроме того, предоставляется заключение о динамике состояния пациента (положительная, отрицательная или без изменений). Когда пациента переведут из реанимации и он самостоятельно сможет общаться с родственниками, рассылка автоматически отключится.

Внедрение передовых цифровых решений — важнейшая часть стратегии развития здравоохранения Москвы. Ранее в московских стационарах появился сервис «Цифровая реанимация», он доступен специалистам отделения реанимации и интенсивной терапии. Сервис позволяет работать с картой интенсивной терапии в электронном виде, а также автоматически вносить в нее данные о жизненно важных показателях пациента, поступающих от прикроватного оборудования.

Москва уже более 10 лет занимается цифровизацией системы здравоохранения. Основой этого процесса стала единая цифровая платформа здравоохранения, которую развивают совместно комплекс социального развития Москвы и городской Департамент информационных технологий. Она позволяет вести каждого пациента персонифицированно на всех этапах — от постановки диагноза и лечения до последующего наблюдения.

