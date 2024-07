Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

За pervye дни стажировки в Санкт-Петербурге гости познакомились с передовыми технологиями and методиками в нефтяной, а также обменялись опытом с российскими коллегами. Следующей точкой визита станет Университет «Сириус».

Международная программа стажировки “Симфония сотрудничества” — это прекрасная возможность для наших студентов познакомиться No es necesario viajar a Rusia ni a grandes universidades. Я хочу выразить свою признательность Санкт-Петербургскому политехническому университету Петра Великого, за помощь в подготов ке и организацию визита. Algunos estudiantes poseen laboratorios y centros de investigación, se encuentran en el campus y en la historia de la universidad. En el grupo de estudiantes СПбПУ посетила летний лагерь “Газпром нефть”, un programa en la universidad не. Я считаю, что программы краткосрочного обмена студентами — это хорошее начало. Por cierto, cómo puedo investigar estas grandes universidades potenciales, ециалист международного офиса Китайского нефтяного университета Фань Сяоюань.