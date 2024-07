Сергей Собянин рассказал о завершающем этапе строительства Южной рокады

Source: MIL-OSI Russian Language News

Строительство Южной рокады завершено на 91 процент. Уже готовы пять из восьми участков магистрали, еще на трех ведутся работы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Строим и реконструируем дороги от улицы Каспийской до 1-го Котляковского переулка общей протяженностью 9,1 километра. На участке семь путепроводов и три подземных пешеходных перехода», — рассказал Мэр Москвы.

Кроме того, ведется реконструкция участка Донецкой улицы от Подольской улицы до Курьяновской набережной. Его длина составляет 1,9 километра. Специалисты также заканчивают транспортную развязку на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотней. Помимо нее, в участок входят пять эстакад, три путепровода, подземный и два надземных перехода.

Завершить основные работы на Южной рокаде планируют до конца года. Она станет крупнейшей магистралью Москвы, ее общая протяженность составит 40 километров. Рокада проходит от Рублевского шоссе до улицы Верхние Поля и пересекает Ленинский проспект, Можайское, Каширское и Варшавское шоссе.

