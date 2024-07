Райский сад земной и небесный. Изучаем выставку в «Коломенском»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В музее-заповеднике «Коломенское» работает выставка «Райский сад земной и небесный». Гостям рассказывают, как в разные времена люди воображали рай и запечатлевали его. Представлено более 300 экспонатов: икон, картин, документов, книг и многого другого. Экскурсию для mos.ru провели кураторы Вера Мужева и Екатерина Ильницкая.

Рай — Эдемский сад

Сотворение мира иллюстрирует икона из Третьяковской галереи: после отделения суши от воды, появления растений и животных начинается история Адама и Евы — первых людей, обитателей Эдемского сада. События их жизни (в частности, эпизод с запретным плодом) нашли отражение во многих религиозных трудах. На выставке есть факсимиле миниатюры XVI столетия из «Книги глаголемой Козмы Индикоплова» — у змея-искусителя здесь женское лицо, что для Средних веков неудивительно: считалось, что женщина намного грешнее мужчины.

Кстати, специалисты, изучающие Библию, все еще не получили ответа на вопрос, сколько именно времени Адам и Ева провели в райском саду. Однако, судя по описанию в первой книге Библии, они предположили, где мог находиться Эдем: где-то в районе Персидского залива.

Один из центральных экспонатов выставки — портал иконостаса из Спасо-Преображенского собора Соловецкого монастыря, созданный резчиками Троице-Сергиевой Лавры в 1633 году. Золоченый, украшенный фигурами экзотических птиц портал казался прихожанам XVII века настоящим чудом и роскошью, действительно навевая им мысли о чем-то райском и неземном.

К Эдему часто обращались не только церковные, но и светские художники. Например, Наталья Гончарова в 1910–1911 годах создала целый библейский цикл — эскиз, который называется «Сотворение Евы», можно увидеть на выставке. С ним соседствует «Адам и Ева» Бориса Анисфельда — он передал ощущение безмятежности, гармонии, единения с природой и общения с Создателем.

Небесный Иерусалим

Если верить Библии, после изгнания Адама и Евы из Эдема каждый человек рождался с печатью первородного греха и по определению не мог попасть в рай — даже самые благочестивые после смерти отправлялись в ад, пока не пришел Иисус Христос. Икона «Воскресение Христово — Сошествие во ад» (XVIII век) иллюстрирует, как Спаситель своей святостью сокрушил врата преисподней и праведники, томившиеся там, все же получили спасение.

Кстати, праведники попадают здесь не в тот рай в Эдемском саду, а в другое место — Небесный Иерусалим, обещанный в Новом Завете, в Евангелии от Иоанна. Это город, окруженный стеной из драгоценного камня. Считается, что первым человеком, попавшим в «новый» рай, стал разбойник Рах, распятый рядом с Иисусом на Голгофе. Перед смертью он успел раскаяться и потому был прощен. Изображения Раха встречаются на иконах довольно часто.

На выставке можно узнать, как именно художники представляли небесный град Иерусалим. Здесь представлен фрагмент композиции «Страшный суд. Райские селения» (XVIII век) — образ города передан скорее отвлеченно, он напоминает многоквартирный дом. Праведники за трапезой рассажены по «чинам»: внизу, на первом ярусе, святые жены, дальше — мученики, святители, юродивые, затем — пророки и преподобные (монахи). Эта и другие работы помогают проследить явную разницу между русским и западноевропейским видением рая. В зарубежном искусстве его преподносили больше через красивые волшебные пейзажи — как раз такой простирается, например, за спиной Богородицы на полотне Джакомо Франчи (1500-е).

Рай земной

Вдохновляясь этими образами, в Средние века строили монастыри, царские и боярские усадьбы. Люди пытались создать собственный рай на земле — тем более что почти все социальные практики того времени были пронизаны мыслью о религии, все события трактовали через Библию. Считается, что даже первыми садоводами на Руси были монахи — и всякий сад, будь он церковный или декоративный, имел духовную основу и сакральный смысл. Например, вокруг монастырей старались сажать кедровые рощи: кедр соотносился с деревом, из которого был сделан крест Иисуса Христа.

Коломенское в XVII веке тоже стало местом, где эксперименты по сакрализации пространства проявились особенно наглядно. Сады здесь разбили одновременно со строительством дворца. Богослов и духовный писатель Симеон Полоцкий создал похвальное слово, сравнивая место с великолепным домом царя Соломона. Но со временем облик Коломенского менялся, и на выставке можно увидеть чертежи и планы разных лет.

Внимания заслуживает и царская резиденция в Измайлове. На этом рукотворном острове развернули целое поле экспериментов по акклиматизации диковинных растений, создали зверинец, где жили животные, свезенные со всего света, — обезьяны, слоны, барсы, жирафы. Этот царский сад тоже соотносился с Эдемом, а старинные планы и чертежи также можно рассмотреть на выставке.

Поиски рая на земле

В Петровскую эпоху произошла секуляризация идеи сада, стал исчезать тот самый первоначальный духовный смысл. Но идея сада как метафоры Эдема осталась архетипом, к которому человек все равно возвращался — даже в советское время. О том, как реализовывали эту идею, как художники создавали для себя условный образ личного маленького рая, речь идет в последнем разделе выставки.

Среди экспонатов «Портрет садовника на веранде» Роберта Фалька (первая половина ХХ века): можно представить, что герой созерцательно размышляет о своем деле, освоении земли, которая досталась ему в наследство от Адама — первого человека. Персонажи картины «На даче» (1968) Льва Межберга находятся в благостном единении, в гармонии с природой и друг другом. А «Дети в саду» (начало XX века) неизвестного художника — картина, полная красок, солнца и счастья.

Однако же любой сад — не только отдохновение, но и большая работа. В советское время труд преподносили как что-то радостное и благородное, и подтверждение тому — эскиз росписи санатория «Горный» в Ялте (XX век), созданный художниками А. Михайловым и Евгением Голихиным. Одна из героинь произведения держит на руках младенца, подталкивая его наверх — к самому светлому фрагменту полотна.

На выставке также представили натюрморты, выполненные в XIX–XX веках. Цветы, фрукты, ягоды и овощи — плоды человеческого труда, простой и прекрасный результат стремления создать настоящий рай на земле.

