Почти 34 тысячи контрактов заключили на столичном портале поставщиков с помощью торгового бота с начала года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С начала года предприниматели заключили на портале поставщиков почти 34 тысячи контрактов на сумму 4,8 миллиарда рублей с применением торгового бота, который автоматизирует участие в котировочных сессиях. Об этом сообщила Мария Багреева, заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города.

«Сервис предоставляет предпринимателям возможность принимать участие в нескольких котировочных сессиях одновременно, что не только упрощает работу на ресурсе, но и значительно экономит время. С момента запуска торгового бота в октябре 2022 года с его помощью уже заключено 132,4 тысячи контрактов на 16,7 миллиарда рублей. Благодаря снижению начальной цены на закупках с применением сервиса заказчики сэкономили за это время свыше 9,9 миллиарда рублей», — отметила Мария Багреева.

Торговый бот доступен для поставщиков из разных регионов, что помогает расширять географию бизнеса, наращивать продажи и заключать договоры напрямую с госзаказчиками.

«Сервис автоматических ставок — инструмент, позволяющий предпринимателям снизить трудозатраты и упростить участие в закупках, сохраняя высокий уровень конкуренции. Активнее всех им пользуются предприниматели из Москвы и Московской области — они заключили с помощью бота 76,3 тысячи и 25,2 тысячи контрактов соответственно. На третьем месте Пермский край с 2,7 тысячи подписанных контрактов. Еще 2,5 тысячи мини-аукционов с применением сервиса выиграли представители из Санкт-Петербурга, 1,5 тысячи — из Псковской области», — добавил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Котировочные сессии — это мини-аукционы, которые длятся по три, шесть или 24 часа. В это время поставщики конкурируют друг с другом, постепенно снижая начальную цену контракта. Благодаря таким сделкам они могут быстро заключать договоры и получать прибыль, а заказчики — приобретать необходимую продукцию по выгодной цене.

Порядка 90 процентов предпринимателей на портале поставщиков — представители малого и среднего бизнеса, рассказал заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий Роман Урнышев. Чтобы воспользоваться ботом автоматических ставок, перед началом мини-аукциона участники устанавливают минимальную стоимость, за которую готовы поставить нужную продукцию. После начала сессии цифровой помощник сам делает ставки до указанной цены, конкурируя наравне с другими участниками.

Почти 180 тысяч обращений обработал чат-бот на столичном портале поставщиковС начала года столица заключила на портале поставщиков более 32 тысяч контрактов с предпринимателями из регионов

Портал поставщиков создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. На данный момент на платформе работают заказчики из 40 регионов России и свыше 330 тысяч поставщиков со всей страны. Каталог продукции насчитывает более 2,8 миллиона уникальных наименований. Ежедневно на ресурсе заключается около 1,5 тысячи контрактов.

Сервис постоянно развивается и дорабатывается, предлагая пользователям новые возможности. Так, в ноябре 2020 года появился чат-бот, который помогает пользователям по различным вопросам — от регистрации на платформе до участия в закупочных процедурах. Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на сегодняшний день цифровой помощник самостоятельно отвечает на 80 процентов вопросов, связанных с работой на ресурсе.

Для поддержки пользователей в регионах открываются представительства, где специалисты обучают работе на площадке, отвечают на вопросы заказчиков и поставщиков, проводят очные встречи, собирают предложения по доработке функционала и решению технических проблем. Также пользователи могут обратиться в службу поддержки по единому бесплатному федеральному номеру: +7 800 303-12-34 или оставить обращение на портале поставщиков.

Техническое развитие портала курирует столичный Департамент информационных технологий, а функциональным заказчиком является Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в столице, можно узнать здесь.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/141351073/

MIL OSI