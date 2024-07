Помощь в сложной ситуации: в Москве расширят меры поддержки пострадавшим от домашнего насилия

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столице планируют расширить меры поддержки пострадавшим от домашнего насилия. Об этом во время посещения кризисного центра помощи женщинам и детям рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Центр является крупнейшим в стране. За 10 лет его существования сотрудники помогли более 2500 женщин, которые оказались жертвами домашнего насилия. Подопечным предоставляют комплексную поддержку — психологическую, юридическую и, самое главное, социальную. Они получают временное жилье, им помогают обучиться, найти работу и решить многие бытовые проблемы. После прохождения реабилитации многие женщины могут обеспечить себе финансовую независимость, обезопасить себя и своих детей, а также начать жизнь заново. Я благодарю сотрудников кризисного центра за их непростую, но такую нужную работу. Сегодня мы обсудили возможности расширения помощи женщинам — это и обучение востребованным специальностям на базе наших колледжей, дальнейшее трудоустройство с достойной заработной платой, устройство детей пострадавших в детские сады. Кроме того, мы создадим условия для получения квалифицированной юридической помощи», — отметила Анастасия Ракова.

Кризисный центр помощи женщинам и детям был создан по поручению Сергея Собянина в 2014 году. Это единственное государственное учреждение в Москве, предоставляющее временное убежище и поддержку пострадавшим от домашнего насилия. Комплексную социальную помощь оказывают психологи, юристы и другие специалисты.

В условиях стационара женщины могут проживать вместе с детьми. В центре есть современная игровая комната, где проходят развивающие занятия. Ребенок также может пройти курс оздоровительных процедур, а в случае необходимости — получить помощь педиатра. Кроме того, дети могут оставаться под временным присмотром специалистов или на занятиях.

Сотрудники учреждения понимают, что важный этап выхода из трудной ситуации — трудоустройство. С помощью кризисного центра 87 процентов обратившихся женщин прошли переобучение и нашли работу.

Кроме того, в центре работают с мужчинами, которые готовы меняться и хотят сохранить семью. На занятиях группы поддержки «О чем молчат мужчины» специалисты помогают снизить уровень тревожности и агрессии, а также мотивируют отказаться от насилия в отношениях. Встречи проходят по выходным в группах по 8–10 человек.

Приоритетное направление работы центра — профилактика семейно-бытового насилия. Большое внимание в работе уделяется совместным занятиям родителей и детей. Здесь есть программы «Папа в декрете» и «Школа для пап», которые помогают повысить уровень родительской ответственности и выстроить взаимоотношения между отцом и ребенком.

«Увы, не все пострадавшие от домашнего насилия решаются открыто говорить об этом и обращаться за помощью. Чтобы женщина не оставалась одна со своей бедой, мы запустили акцию “Бьет — значит не любит. Не молчи”. В дамских комнатах более 50 торговых центров по всей Москве появились специальные стикеры с надписью “Бьет — значит не любит. Не молчи” и QR-кодом, который ведет на сайт кризисного центра. Мы планируем расширить акцию и разместить такие стикеры и в учреждениях социальной сферы. Мы надеемся, этот проект позволит женщинам узнать о таком центре, где им всегда готовы прийти на помощь. Один на один со своей бедой в Москве никто не останется!» — добавила Анастасия Ракова.

Социальная акция «Бьет — значит не любит. Не молчи» призвана привлечь внимание к проблеме домашнего насилия и показать, что женщины могут получить поддержку города. Информационными партнерами проекта стали крупнейшие холдинги и маркетплейсы. Они разместили на своих площадках баннеры с QR-кодом и информацией о кризисном центре.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/141382073/

MIL OSI