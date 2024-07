Политех и «Газпром нефть» открыли совместную лабораторию

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В Научно-образовательном центре (НОЦ) информационных технологий и бизнес-анализа «Газпром нефть» в Политехе появилась лаборатория ИТ, бизнес-анализа, телекоммуникаций, кибербезопасности и промышленной автоматизации. Новое образовательное пространство предназначено для углублённой подготовки IT-специалистов в области цифровизации промышленности.

Открывая лабораторию, первый проректор СПбПУ Виталий Сергеев поблагодарил партнёров за активное участие в обучении высококвалифицированных кадров для экономики: В течение нескольких лет мы сотрудничаем в образовательной сфере, открываем новые направления, перспективы, горизонты для взаимодействия. И самое главное, что это делается в интересах студентов. Уверен, что у наших начинаний большое будущее .

Начальник департамента IT, автоматизации и телекоммуникаций «Газпром нефти» Антон Думин отметил, что сегодня сотрудничество с Политехническим университетом — это не только совместные корпоративные магистратуры .

«Открытие лаборатории прекрасно укладывается в то направление, которое активно развивает компания — образовательная лига вендоров, — подчеркнул он. — Здесь мы предлагаем размещать программное обеспечение российского производства от наших партнёров, которые должны стать и вашими партнёрами, чтобы студенты могли активно использовать российское ПО, в том числе в дальнейшем на своих рабочих местах. Я считаю, это большой вклад в образование в сфере IT для студентов и наших будущих сотрудников».

«Прошёл почти год с открытия площадки нашего научно-образовательного центра , и мы снова перерезаем ленточку, открывая новую лабораторию, — прокомментировала событие директор Научно-образовательного центра информационных технологий и бизнес-анализа „Газпром нефть“ Ирина Рудская. — Это свидетельствует о том, что наше партнёрство успешно развивается, и пусть таких ленточек будет у нас всё больше! Благодарю наших партнёров и руководство Политехнического университета».

В завершение церемонии состоялось вручение благодарностей от Политеха и Корпоративного университета «Газпром нефти» самым активным сотрудникам.

https://www.spbstu.ru/media/news/partnership/politekh-i-gazprom-neft-otkryli-sovmestnuyu-laboratoriyu/

