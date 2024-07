Пациенты Российской детской клинической больницы приняли участие в мастер-классе ко Дню рисования на асфальте

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Активисты молодежного совета при Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Москвы провели мастер-класс для детей ко Дню рисования на асфальте.

«В мероприятии приняли участие около 500 пациентов Российской детской клинической больницы. Волонтеры продемонстрировали основные приемы рисования мелками, научили создавать красочные рисунки на асфальте и зарядили ребят положительными эмоциями. Активисты нашего молодежного совета с большим удовольствием принимают участие в добрых мероприятиях, помогая детям, проходящим лечение, забыть о больничных буднях и поднимая им настроение», — рассказал руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Вячеслав Торсунов.

В совет входят более тысячи молодых специалистов предприятий Департамента. Они помогают с организацией массовых культурных мероприятий в детских медучреждениях, проводят мастер-классы, игры, конкурсы, устраивают представления и фотосессии.

