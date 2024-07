От крафтового мороженого до тыквенного глинтвейна: на Тверской бульвар возвращается праздник сладостей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Тверской бульвар снова станет центром притяжения сладкоежек и любителей летних развлечений с 17 по 21 июля. По многочисленным просьбам горожан здесь еще раз пройдет праздник мороженого и сладостей в рамках фестиваля «Лето в Москве».

Гостей ждут мастер-классы по декору летних аксессуаров, росписи и украшению посуды для сладких напитков, красочные театральные шоу, а также многочисленные лакомства — от крафтового мороженого с оригинальными вкусами до тыквенного глинтвейна и ягодных десертов. Еще здесь пройдут пленэры и спортивные уличные мероприятия.

Котики с мороженым и бейсболки со стразами-леденцами

Шале для мастер-классов расположатся у памятника Сергею Есенину в тени деревьев и в окружении ярких цветочных клумб. Преподаватели пригласят всех желающих вдохновиться красками лета и декорировать аксессуары: стеклянные бутылочки с чехлами, пляжные сумки и аквачехлы для телефонов.

«Ребята познакомятся с техниками росписи специальными несмываемыми маркерами по стеклу и керамике, а также нарисуют на бутылочках любимые лакомства: ягоды, фрукты, мороженое и конфеты. Наши дизайнеры расскажут, как создать изображения в стиле современной иллюстрации. Кроме того, участники получат разноцветные пляжные сумки и распишут их смешными котиками с мороженым. Преподаватели пошагово покажут примеры оригинальных изображений десерта и милых домашних животных», — рассказывает Ольга Айкан, педагог мастерских на Тверском бульваре.

Роспись бутылочек для воды и чехлов для них маркерами по стеклу и ткани пройдет 17 и 19 июля в 18:00, 21 июля в 12:00. 17 и 19 июля в 16:00 и 20 июля в 15:00 в шале состоятся занятия по росписи аквачехла для телефона лаковыми несмываемыми маркерами — гости нарисуют на нем разных рыбок и забавного кота-русалку с мороженым и смогут фотографировать и снимать под водой на телефон в красочной защите с тематическим декором.

18 июля в 16:00 и 21 июля в 13:00 гостям предложат декорировать бейсболку стразами и изображениями веселых шейкеров с фруктами и животными.

Фруктовый бриз и сладкая сказка

В творческих мастерских для гостей проведут мастер-классы по оформлению емкостей для разных сладких напитков и пирожных.

«Мы будем расписывать посуду сочными акриловыми красками: создавать фруктовые и сладкие принты по схемам, примерам и трафаретам, а еще декорировать предметы стилизованными кабошонами — декоративными выпуклыми и гладкими элементами в виде сладостей, цветков и другой летней атрибутики», — объясняет Юлия Карпова, преподаватель.

17 и 19 июля в 15:00 и 17:00 всех желающих в возрасте старше пяти лет ждут на роспись стаканчиков и трубочек для клубничного коктейля с мороженым. 18 июля в 15:00 гостям предложат украсить настоящую стеклянную лимонадницу для домашнего напитка в стиле «фруктовый бриз». 20 и 21 июля в 12:00 и 17:00 пройдет увлекательный урок по росписи блюда для пирожных. Вазочки для основного лакомства летнего праздника на Тверском бульваре — мороженого — будут украшать 20 и 21 июля в 15:00 на мастер-классе «Крем-брюле».

Мороженое «Нефть» и лимонад из тыквы

Организаторы вновь предложат всем гостям угоститься освежающими лимонадами и самыми необычными сортами мороженого, с которым приятно прогуляться по бульвару в тени деревьев. Гости попробуют оригинальное мороженое «Нефть», «Малиновый закат», сорбеты из карельских ягод, японские десерты «Моти» и крафтовые сорта холодного лакомства из натурального молока и сливок.

Купить можно будет и сладости ручной работы, например ремесленный шоколад, зефир, рахат-лукум, пастилу и мармелад, в котором благодаря бережной технологии производства сохранены полезные свойства ягод и фруктов. Помимо этого, гостей ждут баночки с натуральным медом с российских пасек, ягодные нектары и конфитюры, десерты на кокосовой основе, ананасы в карамели и другие лакомства. Приобрести можно будет и хит праздника — оригинальные сладости из тыквы.

«Тыква, как настоящая кумушка, находит общий язык с самыми разными фруктами, ягодами, пряностями и даже имбирем. В своих авторских вареньях я использую тыкву самого сладкого сорта “баттернат” и добавляю совсем немного сахара для консервации. А главным напитком праздника сладостей в прошлом, например, месяце заслуженно стал “Тыквонад” — освежающий лимонад из тыквы, апельсина и лимона», — делится секретами Мария Кивачицкая, автор тыквенных лакомств.

https://www.mos.ru/news/item/141336073/

