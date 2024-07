Новая школа на проспекте Куприна в ТиНАО откроется к сентябрю — Собянин

Source: MIL-OSI Russian Language News

В районе Коммунарка завершено строительство корпуса школы № 338. Новое здание осмотрел Сергей Собянин.

По словам Мэра Москвы, сегодня Коммунарка — полноценный район столицы с населением около 160 тысяч человек. Здесь активно развивается транспортная инфраструктура, строится жилье, создается крупный деловой центр ТиНАО. При этом пока ощущается недостаток социальных объектов.

«В этом году мы введем девять образовательных учреждений, три уже построены. И через два года еще около 20 сразу появится в этом районе. Так что мы закроем эту проблему, и дети будут учиться в нормальных условиях, максимально близко к дому. Ну и здесь, с вводом этой школы, я думаю, уже будет значительно лучше ситуация», — рассказал Сергей Собянин.

Строительство школьного здания на проспекте Куприна (дом 24, строение 4), недалеко от Иванковского пруда, было завершено в июле 2024 года. Финансирование проекта велось за счет застройщика.

Новый учебный корпус будет безвозмездно передан инвестором в систему образования города Москвы и войдет в состав школы № 338 имени Героя Советского Союза А.Ф. Авдеева.

В здании площадью 28,5 тысячи квадратных метров, состоящем из трех секций разной этажности (два, три и четыре этажа, а также один подземный), создана современная и безопасная образовательная среда, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для учащихся и педагогов оборудованы универсальные и специализированные учебные кабинеты, современные лабораторно-исследовательские комплексы, робокласс, медиатека, спортивный зал и зал для проведения мероприятий.

«В корпусе школы № 338 на проспекте Куприна будут учиться дети из ЖК “Бунинские Луга” и прилегающих кварталов. А также — часть учеников 1–10 классов из учебного корпуса на улице Александры Монаховой. Здание большое, рассчитано на 1200 ребят», — рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Особенность планировки — атриум, где можно проводить различные мероприятия, занятия по танцам и актерскому мастерству, педсоветы и встречи с родителями. В школе также планируется организовать театр. Атриум станет площадкой для показа спектаклей и проведения фестивалей.

На базе ИТ-полигона учащиеся смогут реализовать исследовательские проекты в области 3D-моделирования, робототехники, программирования, геоинформатики и проектирования нейроинтерфейсов.

В медиатеке, оборудованной современной системой хранения и выдачи книг, предусмотрены места для индивидуальных и групповых занятий.

Спортивный зал оснащен разделительными занавесами с электрическим приводом и полупрофессиональным оборудованием: гимнастическими снарядами, брусьями, канатами и баскетбольными щитами. Разметка в помещении позволяет проводить как тренировки, так и соревнования по игровым видам спорта.

Для учащихся и педагогов предусмотрена просторная столовая на 600 посадочных мест.

На прилегающей территории обустроено спортивное ядро с футбольным полем и физкультурно-оздоровительным комплексом, а также площадки для отдыха.

Первых учеников школа должна принять 1 сентября 2024 года. Здесь будут учиться дети новоселов ЖК «Бунинские луга» и жителей прилегающих кварталов. В новое здание также планируется перевести часть учеников 1-10-х классов из учебного корпуса по адресу: улица Александры Монаховой, дом 94 а.

Школа № 338 имени Героя Советского Союза А.Ф. Авдеева

В состав школы № 338, созданной в 2019 году, входит 12 учебных корпусов в районе Коммунарка: три школьных (без учета нового корпуса), семь дошкольных и два школьно-дошкольных.

В школе обучаются около 11 тысяч детей, в том числе около восьми тысяч школьников и более трех тысяч дошкольников. В ней работает 871 сотрудник, включая 349 учителей и 167 воспитателей.

Организовано обучение по технологическому, гуманитарному, социально-экономическому, естественно-научному и универсальному профилям. Реализуются городские проекты «ИТ-класс в московской школе», «Предпринимательский класс в московской школе», «Медиакласс в московской школе», «Кадетский класс в московской школе», «Математическая вертикаль», «Естественно-научная вертикаль», «ИТ-вертикаль».

В системе дополнительного образования действует более 870 различных программ, по которым занимаются около 11 тысяч человек. Охват дополнительным образованием в 2023/2024 учебном году составил 99 процентов.

За достижение высоких результатов в образовательной деятельности в 2023 году школа № 338 стала лауреатом гранта Мэра Москвы III степени.

По итогам 2023/2024 учебного года выпускниками школы стали 211 одиннадцатиклассников, из них аттестат с отличием и федеральную медаль «За особые успехи в учении» получили девять человек. Московской медалью «За особые успехи в обучении» были награждены девять выпускников. 36 учеников получили более 220 баллов по трем предметам на едином государственном экзамене.

В прошлом учебном году 166 учеников получили дипломы победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Из них на региональном уровня — 22 человека и один — на заключительном.

Кроме того, ученики школы также являются победителями и призерами ряда городских олимпиад и конкурсов.

Учащиеся школы принимают активное участие в сдаче норм ГТО. По итогам 2023/2024 учебного года получены 281 золотой, 56 серебряных и 38 бронзовых знаков. Всего в сдаче норм ГТО приняли участие более тысячи учащихся.

Новые школы и детские сады

С 2011 года в Москве построили 624 объекта образования, в том числе 434 детских сада и 190 школ.

«Через два года в районе Коммунарка введем еще около 20 образовательных учреждений. Дети будут учиться в комфортных условиях, максимально близко к дому», — добавил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Кроме того, планируется реализация программы капитального ремонта школьных зданий. В 2025-м намечено привести в порядок 50 школ. В дальнейшем будут обновлять до 100 школ ежегодно.

Троицкий и Новомосковский административные округа — крупнейшая территория развития системы образования. На их долю приходится почти 25 процентов объектов, построенных за последние годы, — около 150 школ и детских садов. В 2024–2026 годах в ТиНАО появится еще около 70 новых объектов образования.

Как меняется район Коммунарка

Программа «Мой район», разработанная по инициативе Сергея Собянина, призвана создать комфортные условия для жителей в любом месте столицы независимо от удаленности от центра.

За последние годы район Коммунарка сильно преобразился. Сегодня в нем проживают уже более 167 тысяч человек. С продлением Сокольнической линии у них появилось метро. Уже открыто пять станций: «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Новомосковская» (ранее — «Коммунарка»). В этом году линию доведут до станции «Потапово». Кроме того, в район придет вторая линия метро — Троицкая — со станциями «Тютчевская», «Корниловская», «Бачуринская» и «Коммунарка».

В числе крупных транспортных проектов строительство автодороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, которая станет дублером МКАД, связав Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе. Длина трассы по прямому ходу составит 22,5 километра (с учетом развязок и съездов — свыше 90 километров). Для водителей предусмотрено по три полосы движения в каждом направлении.

Одним из ключевых проектов ближайших лет стало строительство дублера Калужского шоссе (Мамыри — Пенино — Шарапово). Трасса длиной около 23 километров (по прямой) протянется от будущей станции метро «Тютчевская» в районе МКАД до города Троицка.

Уже построены эстакады, связывающие Калужское шоссе и Коммунарку, развязка вблизи транспортного узла «Саларьево» и дорога Воскресенское — Каракашево — Щербинка длиной 11 километров, соединяющая Коммунарку с Южным Бутовом и Щербинкой. Приведены в порядок улицы на территории административно-делового центра.

В Коммунарке создан многофункциональный медицинский клинический центр. Общая площадь зданий превышает 186,7 тысячи квадратных метров. В стационаре развернуто около 1,2 тысячи коек, а трудятся здесь более 3,4 тысячи врачей и других специалистов. Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка» — один из пяти якорных онкологических стационаров Москвы. Здесь также открыт первый в ТиНАО региональный сосудистый центр. Кроме того, построена детско-взрослая поликлиника с женской консультацией на 750 посещений в смену (Фитаревская улица, дом 27), новые школы и детские сады, в том числе в составе жилых комплексов «Испанские кварталы», «Новая звезда», «Бунинские Луга» и «Москвичка».

Так, в 2024 году введено в эксплуатацию два детских сада на 570 детей и школа на 1200 учеников. До конца года планируется завершить строительство еще ряда объектов образования. В их числе детские сады на 185 мест (ЖК «Скандинавия север») и 110 мест (ЖК «Свобода»), образовательный комплекс с детским садом для 150 воспитанников и школой для 800 учеников (ЖК «Скандинавия юг»), школа для 1100 учащихся в поселке Мосрентген и учебный корпус на 200 мест с дошкольным отделением для 100 детей (ГБОУ «Школа № 2070 имени Героя Советского Союза Г.А. Вартаняна»).

Выполнено благоустройство Липового парка, зоны отдыха «Культурный лес» и сквера на улице Сосенский Стан, проведена реабилитация Школьного и Конторского прудов на Фитаревской улице, каскада прудов в усадьбе Троицкое и других. Ведется комплексное благоустройство улицы Александры Монаховой.

