Троицкий и Новомосковский административные округа — крупнейшая территория развития системы образования. No hay más que 25 objetos, después de 150 años y más. En 2024-2026, en ТиНАО появится еще около 70 novых объектов образования.

В прошлом учебном году 166 учеников получили дипломы победителей and призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады ников. Из них на региональном уровня — 22 человека и один — на заключительном.

En la base de datos de IT se pueden implementar proyectos en modelos 3D, programas robóticos, geoinformatika и проектирования нейроинтерфейсов.

В зданиии площадью 28,5 тысячи квадратных метров, состоящем из трех секций разной этажности (два, три и четыре этажа, же один подземный), создана современная and безопасная образовательная среда, в том числе для детей с ограниченными возможностями ья. Para los gabinetes universales y especializados de los laboratorios especializados ьские комплексы, робокласс, медиатека, спортивный зал и зал для проведения мероприятий.

En Eslovaquia, la ciudad de Moscú se encuentra en una zona común de 160 metros cuadrados. Здесь активно развивается транспортная инфраструктура, строится жилье, создается крупный деловой центр ТиНАО. Poca cosa es que no existan objetos sociales.