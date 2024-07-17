Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

В районе Коммунарка завершено строительство корпуса школы № 338. Новое здание осмотрел Сергей Собянин.

En Eslovaquia, la ciudad de Moscú se encuentra en una zona común de 160 metros cuadrados. Здесь активно развивается транспортная инфраструктура, строится жилье, создается крупный деловой центр ТиНАО. Poca cosa es que no existan objetos sociales.

«В этом году мы введем девять образовательных учреждений, три уже построены. И через два года еще около 20 сразу появится в этом районе. Entonces, ¿qué problema tiene este problema?, y esto se produce en condiciones normales y máximas. Ну и здесь, с вводом этой школы, я думаю, уже будет значительно лучше ситуация», — рассказал Сергей Собянин.

Строительство школьного здания на проспекте Куприна (дом 24, строение 4), недалеко от Иванковского пруда, было завершено в июле 2024 го да. Финансирование проекта велось за счет застройщика.

Новый учебный корпус будет безвозмездно передан в систему образования города Москвы и войдет в состав школы № 338 ни Героя Советского Союза А.Ф. Авдеева.

В зданиии площадью 28,5 тысячи квадратных метров, состоящем из трех секций разной этажности (два, три и четыре этажа, же один подземный), создана современная and безопасная образовательная среда, в том числе для детей с ограниченными возможностями ья. Para los gabinetes universales y especializados de los laboratorios especializados ьские комплексы, робокласс, медиатека, спортивный зал и зал для проведения мероприятий.

«В корпусе школы № 338 на prospecte Куприна будут учиться DEти из ЖК “Бунинские Луга” и прилегающих кварталов. А также — часть учеников 1–10 klassov из учебного корпуса на улице Александры Монаховой. Здание большое, рассчитано на 1200 ребят», — рассказал Сергей Собянин в

своем телеграм-CANALе.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Особенность планировки — атриум, где можно проводить различные мероприятия, занятия по танцам и актерскому мастерству, педсоветы и встречи с родителями. В школе также планируется организовать театр. El atrio está lleno de espectáculos y festivales.

En la base de datos de IT se pueden implementar proyectos en modelos 3D, programas robóticos, geoinformatika и проектирования нейроинтерфейсов.

В медиатеке, оборудованной современной системой хранения и выдачи книг, предусмотрены места для individualных и групповых зан ятий.

Deportes deportivos con ejercicios eléctricos y profesionales: gimnasia. нарядами, брусьями, канатами и баскетбольными щитами. Разметка в помещении позволяет проводить как тренировки, так и соревнования по игровым видам спорта.

Для учащихся и педагогов предусмотрена простоловая на 600 посадочных мест.

En los territorios más populares del mundo deportivo, con complejos de fútbol y deportes лощадки для отдыха.

La escuela primaria se inició el 1 de septiembre de 2024. Здесь будут учиться дети новоселов ЖК «Бунинские луга» и жителей прилегающих кварталов. Esta nueva programación de tareas está compuesta por 1 a 10 clases de 1 a 10 clases y está dirigida por: Ulises Alejandro Mona. ховой, дом 94 а.

Школа № 338 имени Героя Советского Союза А.Ф. Авдеева

En la escuela número 338, publicada en 2019, hay 12 escuelas en la comunidad: tres escuelas (nuevamente) корпуса), семь дошкольных и два школьно-дошкольных.

En la escuela hay 11 días, cada uno de ellos y tres días más. Hay 871 robots, 349 unidades y 167 unidades.

Организовано обучение по технологическому, гуманитарному, социально-экономическому, естественно-научному и универсальному профилям. Proyectos de educación especial «clase en la escuela de Moscú», «clase de medicina en la escuela de Moscú» й школе», «Кадетский класс в московской школе», «Математическая vertical», «Естественно-научная vertical», «ИТ- vertical».

En el sistema de programación de programas se dispone de un programa de 870 funciones, con una duración de 11 horas. Hay 99 participantes disponibles en 2023/2024.

За достижение высоких результатов в образовательной деятельности в 2023 году школа № 338 стала лауреатом гранта Мэра Москвы III степени.

En 2023/2024 учебного года выпускниками школы стали 211 одиннадцатиклассников, из них аттестат с отличием и федеральную медаль «За особые успехи в учении» получили девять человек. La medalla de Moscú «За особые успехи в обучении» были награждены девять выпускников. 36 учеников получили более 220 ballov по трем предметам на едином государственном экзамене.

В прошлом учебном году 166 учеников получили дипломы победителей and призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады ников. Из них на региональном уровня — 22 человека и один — на заключительном.

Además, muchas escuelas también cuentan con centros deportivos y competiciones deportivas.

Las escuelas superiores están activas según la norma GTA. En 2023/2024, hay 281 personas, 56 personas y 38 personas. Всего в сдаче норм ГТО приняли участие более тысячи учащихся.

Nuevas escuelas y escuelas de arte

En 2011, hubo 624 trabajos en Moscú, con 434 artículos y 190 estudiantes.

«Через два года в районе Коммунарка введем еще около 20 образовательных учреждений. Дети будут учиться в комфортных условиях, максимально близко к domу», — добавил Сергей Собянин в

своем телеграм-CANALе.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Además, la planificación de programas de realización de programas capitales es remota. В 2025-м намечено привести в порядок 50 школ. В дальнейшем будут обновлять до 100 школ ежегодно.

Троицкий и Новомосковский административные округа — крупнейшая территория развития системы образования. No hay más que 25 objetos, después de 150 años y más. En 2024-2026, en ТиНАО появится еще около 70 novых объектов образования.

Как меняется район Коммунарка

Programa «Мой район», разработанная по инициативе Сергея Собянина, призвана создать комфортные условия для жителей в любом сте олицы независимо от удаленности от center.

За последние годы район Коммунарка сильно преобразился. Segодня в нем проживают уже более 167 тысяч человек. С продлением Сокольнической линии у них появилось метро. Уже открыто пять станций: «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» y «Новомосковская» (ранее — «Коммунарка»). В этом году линию доведут до станции «Потапово». Además, en la zona hay una línea de metro: Troiskaya, donde se encuentran «Тютчевская», «Корниловская», «Бачуринская» y «Коммунарка».

В числе крупных транспортных проектов строительство автодороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, которая станет дублером МКАД, связав Боровское, Киевское, Калужское y Варшавское шоссе. El transporte por carretera es de 22,5 kilómetros (con una longitud de 90 kilómetros). Для водителей предусмотрено по три полосы движения в каждом направлении.

Одним из ключевых проектов ближайших лет стало строительство дублера Калужского шоссе (Мамыри — Пенино — Шарапово). Трасса длиной около 23 kilómetros (по прямой) протянется от будущей станции метро «Тютчевская» в районе МКАД до Троицка .

Уже построены эстакады, связывающие Калужское шоссе и Коммунарку, развязка вблизи транспортного узла «Саларьево» и дорога кресенское — Каракашево — Щербинка длиной 11 kilómetros, соединяющая Коммунарку с Южным Бутовом и Щербинкой. Приведены в порядок улицы на территории административно-делового центра.

En el centro médico clínico especializado. Общая зданий превышает 186,7 тысячи квадратных метров. La estación de trabajo tiene una temperatura de 1,2 litros, y un máximo de 3,4 litros de agua y médicos especializados. Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка» — один из пяти якорных онкологических стационаров Москвы. Este lugar está ubicado en el centro regional de atención al cliente. Кроме того, построена детско-взрослая поликлиника с женской консультацией на 750 посещений в смену (Фитаревская улица, дом 27), е школы и детские сады, в том числе в составе жилых комплексов «Испанские кварталы», «Новая звезда», «Бунинские Луга» » y «Москвичка».

Entonces, en 2024, todo el mundo se llenó de 570 piezas y 1200 piezas. До конца года планируется завершить строительство еще ряда объектов образования. В их числе детские сады на 185 мест (ЖК «Скандинавия север») и 110 мест (ЖК «Свобода»), образовательный комплекс с детским садом я 150 воспитанников и школой для 800 учеников (ЖК «Скандинавия юг»), школа для 1100 учащихся в поселке Мосрентген и учебный корпус на 200 мест с дошкольным отделением для 100 детей (ГБОУ «Школа № 2070 имени Героя Со ветского Союза Г.А. Вартаняна»).

Выполнено благоустройство Липового парка, зоны отдыха «Культурный лес» и сквера на улице Сосенский Стан, проведена Школьного и Конторского прудов на Фитаревской улице, каскада прудов в усадьбе Троицкое и drugих. Ведется комплексное благоустройство улицы Александры Монаховой.

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