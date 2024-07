НГУ расширяет сотрудничество с Узбекистаном: вуз подписал соглашения с тремя университетами из Сурхандарьинской области

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Вчера в НГУ состоялась встреча с делегацией из Сурхандарьинской области Узбекистана, в состав которой вошли ректоры ведущих вузов региона. НГУ представляли ректор Михаил Федорук, деканы Механико-математического факультета и Факультета естественных наук Игорь Марчук и Владимир Резников, директор Гуманитарного института Андрей Зуев, руководитель направления «Психология» Института медицины и медицинских технологий Ольга Первушина и начальник Управления экспорта образования Евгений Сагайдак. По результатам переговоров Новосибирский государственный университет подписал соглашение о сотрудничестве с Термезским государственным университетом, Термезским государственным педагогическим институтом и Денауским институтом предпринимательства и педагогики.

Из приоритетных направлений работы — запуск совместных образовательных программ, программ студенческой и преподавательской мобильности, а также научный обмен. НГУ заинтересован в привлечении студентов из Узбекистана для обучения в магистратуре и аспирантуре университета. Из направлений, которые представляют наибольший интерес, — математика, естественные науки — химия и биология; а также гуманитарные — археология, история и филология.

Михаил Федорук во вступительном слове кратко рассказал о направлениях сотрудничества с Узбекистаном. В настоящее время в НГУ обучается 74 студента из этой страны, преимущественно на программах магистратуры Механико-математического факультета. Также есть ряд совместных научно-исследовательских проектов в сфере гуманитарных наук и вирусологии. Ректор высказал заинтересованность в увеличении межвузовских контактов и более тесном сотрудничестве с университетами из Сурхандарьинской области Узбекистана.

Абдукодир Тошкулов, ректор Термезского государственного университета, отметил, что в последние годы Узбекистане уделяется большое внимание развитию высшей школы. Так, доля населения, охваченного высшим образованием, за 7 лет выросла с 8% до 45%. Сейчас в стране представлены филиалы 30 международных вузов, из них 16 — это российские университеты. Среди направлений, которые наиболее интересны для сотрудничества, — обмен студентами, научный обмен, совместная подготовка научных статей.

У Механико-математического факультета НГУ уже достаточно длительная история партнерства с узбекскими вузами — несколько лет подряд университет набирает группы узбекских студентов на магистерские программы по прикладной математике и информатике. Игорь Марчук подчеркнул, что факультет заинтересован в увеличении числа обучающихся из Узбекистана на вторую и третью ступени высшего образования.

Также достаточно тесно сотрудничает с вузами Узбекистана Гуманитарный институт НГУ, о чем рассказал Андрей Зуев. НГУ является инициатором создания Консорциума исследователей истории стран Северной и Центральной Азии в партнерстве с Национальным университетом Республики Узбекистан имени Мирзо Улугбека и Джизакским государственным педагогическим институтом имени Абдуллы Кадыри. Также создана совместная с узбекскими исследователями лаборатория по археологии.

На встрече обсуждали возможности привлечения студентов на естественно-научное направление. Так, Владимир Резников предложил начать сотрудничество с небольших форматов в рамках научного обмена. Например, организовывать практику для студентов младших курсов, что может являться частью общеобразовательной программы по биологии, ботанике, зоологии, а для обучающихся старших курсов — стажировки от 2 недель до 2-3 месяцев.

https://www.nsu.ru/n/media/news/obrazovanie/ngu-rasshiryaet-sotrudnichestvo-s-uzbekistanom-vuz-podpisal-soglasheniya-s-tremya-universitetami-iz-/

