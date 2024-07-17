Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Novosibirsk – Новосибирский государственный университет –

Вчера в НГУ состоялась встреча с делегацией из Сурхандарьинской области Узбекистана, в состав которой вошли rectors вузов región. НГУ представляли rector Михаил Федорук, деканы Facultad de mecánica y matemáticas y Факультета естественных наук Игорь Марчук y Владимир Резников, director Instituto Humanitario Андрей Зуев, руководитель направления «Психология» Instituto de medicina y tecnología médica Ольга Первушина и начальник Управления экспорта образования Евгений Сагайдак. По результатам переговоров Новосибирский государственный университет подписал соглашение о сотрудничестве с Термезским ственным университетом, Термезским государственным педагогическим институтом Термезским государственным педагогическим и Денауским предпринимательства и педагогики.

Из приоритетных направлений работы — запуск совместных образовательных program, program студенческой и преподавательской мобильности, а также научный обмен. НГУ заинтересован в привлечении студентов из Узбекистана для обучения в магистратуре и аспирантуре университета. Из направлений, которые представляют наибольший интерес, — математика, естественные науки — химия и биология; а также гуманитарные — arqueología, historia y filología.

Михаил Федорук во вступительном слове кратко рассказал о направлениях сотрудничества с Узбекистаном. В настоящее время в НГУ обучается 74 студента из этой страны, преимущественно на программах магистратуры го факультета. Esta es una serie de proyectos de tecnología avanzada en esferas humanas y virales. El rector de la seguridad en los centros de contacto de las universidades de Surjanda рьинской области Узбекистана.

Abducodir Тошкулов, rector Термезского государственного университета, отметил, что в последние годы Узбекистане уделяется ьшое внимание развитию высшей школы. Además, en el caso de la distribución, la proporción entre el 8% y el 45% es de 7 a 7 veces. Hay 30 estudiantes en la lista de estudiantes anteriores y 16 de estas universidades rusas. Среди направлений, которые наиболее интересны для сотрудничества, — обмен студентами, научный обмен, совместная подготовка научных .

У Механико-математического факультета НГУ уже достаточно длительная партнерства с узбекскими вузами — несколько лет ряд университет набирает группы узбекских студентов на магистерские программы по прикладной математике и Магистерские программы по прикладной математике и Магистерские. Игорь Марчук подчеркнул, что факультет заинтересован в увеличении числа обучающихся из Узбекистана на вторую и третью упени высшего образования.

Este es un tema exclusivo de las personas de Uzbekistán, el Instituto Gumanitarista NGU, o чем рассказал Андрей Зуев. НГУ является инициатором создания Consorcio de historias incluidas en Severnoy y Central Asia en socios ональным университетом Республики Узбекистан имени Мирзо Улугбека and Джизакским государственным педагогическим имени дуллы Кадыри. También contamos con laboratorios especializados en arqueología.

На встрече обсуждали возможности привлечения студентов на естественно-научное направление. Además, Vladimir Резников предложил начать сотрудничество с небольших форматов в рамках научного обмена. Por favor, organice la práctica de los cursos de estudiantes universitarios, cómo pueden programarse los programas de la biografía логии, ботанике, зоологии, а для обучающихся старших курсов — стажировки от 2 недель до 2-3 месяцев.

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https://www.nsu.ru/n/media/news/obrazovanie/ngu-rasshiryaet-sotrudnichestvo-s-uzbekistanom-vuz-podpisal-soglasheniya-s-tremya-universitetami-iz-/

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