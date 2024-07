НГУ встретил участников федерального проекта «Университетские смены»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Сегодня в Новосибирском государственном университете состоялось торжественное открытие «Университетской смены» — федерального проекта, организаторами которого в 2024 году выступает Минобрнауки России совместно с «Движением Первых». Участниками смены стали более 40 ребят из новых субъектов Российской Федерации, Белгородской области, дети из семей участников специальной военной операции, а также те, кто прошел конкурсный отбор «Движения Первых». В регионе проект реализуется при поддержке Правительства Новосибирской области, в частности при содействии департамента молодежной политики Новосибирской области.

— «Университетские смены» — один из флагманских проектов для молодежи, который проводится при поддержке Минпросвещения России и Минобрнауки России. Наряду с инициативами Десятилетия науки и технологий, программами научно-популярного туризма для молодежи и школьников, эти проекты призваны создать условия для личностного развития, самоопределения и социализации школьников. Задачу по развитию поляризационных мероприятий и интеграции молодежи в научно-образовательную повестку лучших учебных заведений страны поставил Президент России Владимир Путин по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по науке и образованию. В рамках смены в НГУ школьники посетят Факультет естественных наук, Институт медицины и медицинских технологий НГУ, Научно-образовательный центр «Эволюция земли», а также ИЯФ СО РАН и знаменитый Клуб юных техников, который основал академик М.А. Лаврентьев. Я уверена, что особенная атмосфера Академгородка и комфортные условия нового кампуса НГУ помогут у ребят зажечь искру интереса к науке, возможно, кто-то из них свяжет свое будущее с научно-технологической сферой, а кто-то захочет вновь к нам приехать, уже для того, чтобы поступить в ведущие образовательные учреждения нашего региона, — прокомментировала вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова.

Размещаться участники будут в новых общежитиях, которые относятся к объектам первой очереди кампуса мирового уровня НГУ, возводимого в рамках национального проекта «Наука и университеты». Разрешение на их ввод в эксплуатацию было получено в мае 2024 года. Ребята «Университетской смены» первыми оценят принципиально новые, комфортные условия проживания, которые предлагает современный кампус.

Ректор НГУ академик РАН Михаил Федорук, обращаясь к участникам смены, отметил:

— Мне очень приятно и волнительно приветствовать вас здесь, на сибирской земле, в известном во всем мире новосибирском Академгородке, удивительном, уникальном и необычном месте, и в самом его сердце —Новосибирском государственном университете. Площадь Академгородка составляет всего несколько квадратных километров, я уверен, что вы сможете его обойти пешком и все посмотреть. Примечательно и то, что вы будете проживать в новых общежитиях кампуса мирового уровня НГУ, станете их первыми посетителями. У вас будет прекрасная возможность окунуться в незабываемую атмосферу НГУ и Академгородка. Я уверен, что вам захочется сюда ещё не раз вернуться, возможно, уже в качестве студентов нашего университета.

Участников ждет яркая и незабываемая университетская смена. В течение 10 дней для ребят будут организованы лекции и экскурсии, спортивные мероприятия, посещение музеев, театров и известных памятников, расположенных в Академгородке. Участники смены также познакомятся с историей Новосибирской области. Кроме того, в программу входят творческие мастерские, тренинги, профориентационные мастер-классы от Факультета естественных наук и Института медицины и медицинских технологий НГУ.

Справка:

Проект «Университетские смены» стартовал в 2022 году, за два года в нем приняли участие более 20 тыс. ребят из Донецкой и Луганской народных республик, городов Херсона и Мелитополя. Количество университетов, которые подключились к проекту, увеличивается: так, в 2022 году школьников приняли у себя 42 университета в 27 регионах России, а в 2023 году «Университетские смены» для ребят были организованы уже на базе 81 вуза в 47 субъектах Российской Федерации. В этом году к проекту присоединятся более 90 вузов из 8 федеральных округов страны, их площадки посетят свыше 12 тыс. детей в возрасте от 14 до 17 лет.

https://www.nsu.ru/n/media/news/obrazovanie/ngu-vstretil-uchastnikov-federalnogo-proekta-universitetskie-smeny/

