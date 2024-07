Началось благоустройство возле станции Солнечная МЦД-4

Source: MIL-OSI Russian Language News

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по благоустройству территории рядом со станцией Солнечная четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) на западе столицы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Главная задача — улучшение транспортной и пешеходной доступности станции, организация удобных подходов и подъездов к ней, условий для комфортной пересадки с наземного транспорта на поезда МЦД. В границы работ вошли улицы Попутная и Наро-Фоминская», — отметил Петр Бирюков.

В зоне благоустройства установили строительный городок, ограждения и временные дорожные знаки, организовали удобные проходы и проезды.

Воздушные линии уберут в кабельную канализацию протяженностью около 2,3 километра, что позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций.

Сейчас специалисты начали демонтаж асфальтового покрытия. В общей сложности заменят почти семь тысяч квадратных метров на проезжей части и около четырех тысяч на тротуарах.

Остановочные павильоны перенесут ближе к станции, чтобы пересадка между разными видами транспорта занимала меньше времени и стала более удобной. У входа организуют велопарковки.

Старые фонари заменят на современные энергоэффективные и установят дополнительные светильники. Пешеходные переходы оборудуют опорами контрастного освещения.

Озеленение — обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. На прилегающих к станции улицах высадят деревья и кустарники, а также обустроят около двух тысяч квадратных метров газона.

