Научиться кататься на самокате и освоить трюки: в шести скейт-парках проекта «Московские сезоны» проводятся бесплатные тренировки

Москва предоставляет возможность детям бесплатно научиться кататься на трюковом самокате. Это можно сделать в скейт-парках, которые открыты на шести фестивальных площадках. Их уже посетили более 21 тысячи человек, около пяти тысяч из которых приняли участие в бесплатных тренировках под руководством опытных спортсменов.

Ежедневно в шести бесплатных московских самокат-школах гостей тренируют более 20 профессиональных спортсменов. Каждый из них привносит в программу обучения свой индивидуальный подход и технику. Школы регулярно организовывают различные мероприятия, показательные выступления и соревнования.

Дети в возрасте от шести лет изучают теорию, осваивают технику безопасности и основы катания. Люди более старшего возраста и желающие продвинуться дальше под руководством опытных спортсменов учатся делать различные трюки. На каждом занятии присутствуют два тренера. Группа из 30 человек делится на младшую и продвинутую, чтобы каждому гостю было уделено особое внимание.

В этом году москвичи могут тренироваться в два раза больше, чем в прошлом. Теперь занятия проходят два раза в день в течение шести дней в неделю — с 11:30 до 13:30 и с 16:30 до 18:30. Тренировки продлятся до осени.

В школах действует балльная система обучения. Оценки и результаты заносятся в специальный дневник. В конце месяца ученики, набравшие максимальное количество баллов, получают призы. Тренеры и самые талантливые учащиеся примут участие в соревнованиях «Летний зачет», которые пройдут в скейт-парке по адресу: Святоозерская улица, владение 1. Состязания состоятся 20 июля для новичков и 21 июля для любителей и профессионалов.

«С большим удовольствием посещаю бесплатную самокат-школу. Мне нравятся тренеры здесь, они всегда стараются помочь. Благодаря им я освоил непростой трюк, о котором всегда мечтал. Он называется брай флип — это прыжок с поворотом самоката в воздухе», — рассказал 13-летний Алишер.

Мальчик учится в самокат-школе по адресу: Профсоюзная улица, владение 41. Он катается в этом скейт-парке «Московских сезонов» уже третий год подряд. Алишер очень рад, что школа помогает ему оттачивать свои умения, а главное — дает стимул к обучению.

Школы открыты во всех городских скейт-парках на фестивальных площадках по адресам: Митинская улица, владение 31 (станция метро «Митино»), сквер на улице Хачатуряна (станция метро «Отрадное»), Городецкая улица, владение 1 (станция метро «Новокосино»), Святоозерская улица, владение 1 (станция метро «Улица Дмитриевского»), Профсоюзная улица, владение 41 (станция метро «Новые Черемушки»), улица Адмирала Руднева, владение 8 (станция метро «Улица Горчакова»).

Для того чтобы начать обучение или записаться на соревнования, необходимо выбрать адрес подходящей школы и предварительно зарегистрироваться, оставив свои контактные данные. Если у гостя нет своего инвентаря или снаряжения, его можно взять напрокат на месте.

Все подробности можно узнать на сайте городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» проходит с 1 июня по 8 сентября более чем на 600 площадках. В его рамках организовано свыше 40 типов мероприятий для горожан всех возрастов: концерты, кинопоказы, театральные постановки, тематические мастер-классы, спортивные соревнования и тренировки, лекции, экскурсии, выставки, интеллектуальные игры, а также квесты и викторины.

Совершенствовать трюки и учиться кататься: москвичей приглашают в скейт-парки и на роллердром

