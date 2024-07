Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С 2015 года по городской программе капремонта жилого фонда в Москве обновили 57 зданий, украшенных колоннами. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

Колонны используются не только для украшения, но и в качестве поддержки расположенных над ними конструкций. Поэтому при восстановлении фасада они требуют особого внимания специалистов.

Дом с колоннадой на Петровско-Разумовской аллее

Одним из отремонтированных объектов стал дом 18 на Петровско-Разумовской аллее. Шестиэтажное здание с колоннадойбыло построено в 1939 году в стиле советского неоклассицизма. По его периметру расположен тянутый декор на поясе и карнизах. Во двор ведет прямоугольная проездная арка, обрамленная порталом, и полуциркульная проездная арка.

Специалисты расчистили и промыли кирпичную кладку, защитили фасад антигрибковым составом, заштукатурили открытые поверхности, восстановили пилястры колонн, балясины и сухарики венчающего карниза. После этого элементы здания окрасили в бежевый и в оттенок слоновой кости.

Кроме того, мастера привели в порядок балконы, цоколь, откосы и отливы, заменили входные двери и водостоки, а также отремонтировали подвал.

Дом с капителями колонн и пилястр на Кутузовском проспекте

По специальному проекту восстановлен дом 35 на Кутузовском проспекте, который вместе со зданием на противоположной стороне образует своеобразные ворота в Москву. При работах использовались современные технологии и материалы.

Многоквартирный жилой дом, имеющий от семи до 10 этажей, был возведен в 1945 году по проекту архитекторов Албури Алхазова и Анатолия Мезьера в стиле неоклассицизма. На углу расположена башня с капителями коринфского ордера, крышу которой венчают ротонды с колоннами. Главный фасад выделен ризалитами, а арки, ведущие во двор, украшены кессонированными потолками.

Специалисты обновили фасад, подъезды и подвал, установили пластиковые окна, а также заменили ряд коммуникаций, откосы и отливы. Восстановлены декоративные элементы, в том числе лепнина на фасаде, сандрики, порталы арочных окон, капители колонн и пилястр. В соответствии с колористическим решением дом окрасили в оттенки «пастельный песок» и «серое льняное волокно».

Дом с колоннами и сандриками в Малом Трехсвятительском переулке

В 2023 году обновленный фасад получило здание со сложными колоннами и сандриками, расположенное по адресу: Малый Трехсвятительский переулок, дом 8/2, строение 8.

Многоквартирный жилой дом, имеющий от четырех до пяти этажей, был возведен в 1917 году по индивидуальному проекту в стиле неоклассицизма. Это исторически ценный градоформирующий объект столицы, входящий в комплекс из четырех жилых административных зданий Военно-инженерной академии имени В.В. Куйбышева. Для жилого фонда его перестроили в 1935 году. Фасады дома с цокольным этажом, подвалом и чердаком имеют сложную пластику.

Специалисты привели в порядок подъезды и крышу, заменили инженерные системы. На все деревянные элементы нанесли огнебиозащитный раствор для снижения рисков возникновения пожара.

Мастера восстановили кирпичную кладку в местах ее высокого износа, заделали трещины специальным строительным составом, а также восстановили сложные колонны, сандрики и другие декоративные элементы. Фасад окрасили в оттенки «светлая слоновая кость» и чистый белый.

Чтобы сохранить первозданную красоту объекта, использовались передовые технологии, в частности лазерное сканирование. При дофрагментовке поврежденных элементов применили долговечные полимерные смеси.

В Москве капитально отремонтируют 375 домов, возведенных по индивидуальным проектам

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/141344073/

MIL OSI