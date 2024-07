Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Сергей Собянин поддержал проведение 37-й Московской международной книжной ярмарки, которая пройдет с 4 по 8 сентября в Экспоцентре на Краснопресненской набережной.

Московская международная книжная ярмарка, основанная в 1977 году, является старейшим и крупнейшим книжным форумом России. В 2023 году она проходила в Экспоцентре с 30 августа по 3 сентября.

«Ежегодно в ней участвуют сотни издательств и книготорговых компаний из разных регионов России и других стран. В прошлом году офлайн- и онлайн-мероприятия посетили свыше 1,5 миллиона человек», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Гостями форума не раз становились издатели, писатели и журналисты из Великобритании, Германии, Израиля, Индии, Ирана, Италии, Китая, Польши, Саудовской Аравии, США, Турции, Франции, государств СНГ и Балтии и других стран.

В программе ярмарки — сотни мероприятий. Гостей ждут презентации книг, встречи с авторами, мастер-классы, а также международные конгрессы переводчиков художественной литературы, которые проходят раз в два года. Для детей, школьников, студентов и их сопровождающих вход бесплатный.

На льготных условиях стенды предоставляются общественным и бюджетным организациям, творческим союзам, фондам, библиотекам, университетским издательствам, литературным журналам, региональным и небольшим российским издательствам, а также издательствам из других стран СНГ.

Подать заявку на участие в ярмарке можно на сайте.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/mayor/themes/3299/11487050/

MIL OSI