Марат Хуснуллин: На участке реконструкции трассы М-3 «Украина» в Московской области начались работы по укладке асфальтобетона

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Реконструкция участка трассы М-3 «Украина» в Московской области Реконструкция участка трассы М-3 «Украина» в Московской области Реконструкция участка трассы М-3 «Украина» в Московской области Предыдущая новость Следующая новость Реконструкция участка трассы М-3 «Украина» в Московской области

Строители приступили к устройству новых полос движения на участке трассы М-3 «Украина» с 65-го по 86-й км – от деревни Бекасово до границы с Калужской областью, где сейчас идёт масштабная реконструкция. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Сегодня госкомпания “Автодор„ отмечает своё 15-летие. Благодаря высокому профессионализму и труду её специалистов было построено и реконструировано более тысячи километров российских дорог. Все проекты, которые реализовывала госкомпания, были выполнены в срок, а чаще – с его опережением. При этом планы дальнейшей работы не менее масштабные. Так, на трассе М-3 проводится реконструкция, которая призвана увеличить пропускную способность дороги, обеспечить комфорт и безопасность всех участников движения. Для этого запланированы 13 транспортных развязок, которые исключат пересечения с другими дорогами в одном уровне, освещение на всём протяжении дороги, оснащение интеллектуальной системой управления транспортными потоками. После завершения реконструкции Москву, Наро-Фоминск, Балабаново, Обнинск, Малоярославец соединит скоростная магистраль. Добираться из Калуги и Брянска до Москвы станет намного быстрее и комфортнее. Также улучшится транспортная доступность крупнейших индустриальных парков Калужской и Московской областей. Участок с 65-го по 86-й км станет шестиполосным: там уже ведётся укладка асфальтобетона. На сегодняшний день уложено порядка 38,8 тыс. кв. м верхнего слоя основания дороги и 28,8 тыс. кв. м нижнего слоя покрытия. Всего же строителям предстоит уложить асфальт на площади более 950 тыс. кв. м», – сказал Марат Хуснуллин.

Глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко сообщил, что на объекте задействовано 436 человек и 139 единиц техники.

«На участке реконструкции идут активные работы и по строительству искусственных сооружений. Выполняется устройство свайного основания для строительства путепровода, входящего в состав транспортной развязки с улицей Московской, а также мостов через реки Берёзовку и Истью. Кроме того, началось возведение опор моста через ручей на 68-м км М-3 и путепроводов в составе транспортных развязок с региональными дорогами Нефедово – Деденево и Котово. Также строители занимаются устройством земляного полотна основного хода дороги для строительства дополнительных полос движения, переустройством коммуникаций, строительством водопропускных труб», – сказал Вячеслав Петушенко.

Обновление участка с 65-го по 86-й км проводится в рамках масштабной реконструкции М-3 «Украина» с 65-го по 124-й км – от деревни Бекасово до Малоярославца. Проектом предусмотрено расширение дороги до шести полос с 65-го по 102-й км и до четырёх полос с 102-го по 124-й км.

Завершить работы и открыть движение по обновлённому участку с 65-го по 86-й км планируется в 2026 году.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52137/

MIL OSI