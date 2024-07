Коллективу государственной компании «Российские автомобильные дороги»

Source: MIL-OSI Russian Language News

17 июля ГК «Автодор» исполняется 15 лет.

Поздравляю вас с 15-летием компании.

Сегодня «Автодор» по праву считается одним из лидеров отрасли, является крупнейшим инфраструктурным холдингом с уникальным опытом проектирования, строительства и эксплуатации скоростных автомобильных дорог.

За эти годы реализовано множество масштабных проектов, среди которых федеральные трассы М-4 «Дон», М-11 «Нева», ЦКАД и М-12 «Восток», отремонтировано более 5 тыс. км дорог. Восстановлены транспортные объекты, связывающие между собой Донецк, Луганск, Мариуполь, Лисичанск.

Именно благодаря вашему труду в России возводятся современные магистрали, которые позволяют быстро и с комфортом преодолевать большие расстояния, открывают возможности для развития регионов, повышения их инвестиционной и туристической привлекательности.

Важно, что компания динамично развивается, использует цифровые технологии, многое делает для автоматизации систем управления, строительства умных магистралей. А главными принципами её работы всегда остаются высокое качество, мобильность, надёжность и безопасность для водителей и пассажиров.

И конечно, особой признательности заслуживает ваша благотворительная деятельность, направленная на сохранение исторической памяти о подвиге героев Великой Отечественной войны, благоустройство мемориалов и памятников.

Своими успехами «Автодор» обязан коллективу профессионалов, чьё мастерство является примером для молодых специалистов.

Желаю всем вам удачи, крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и достижений на благо России и её граждан.

М.Мишустин

