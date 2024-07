Source: MIL-OSI Russian Language News

Ключевые проекты регионов ДФО представят на выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках ВЭФ

11 регионов Дальнего Востока и федеральные министерства представят свои ключевые проекты на выставке «Улица Дальнего Востока», которая состоится в рамках Восточного экономического форума – 2024. С 3 по 6 сентября выставка будет доступна для участников форума, а 7 и 8 сентября она откроется для всех желающих. Организатор выставки – фонд «Росконгресс» при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

«Выставка „Улица Дальнего Востока“ – это уникальная возможность представить тысячам гостей из десятков стран мира особенности культуры и экономический потенциал регионов Дальнего Востока, привлечь на эти территории инвесторов и туристов. Мне представляется важным продемонстрировать приезжающим на форум, что такое Дальний Восток и чем он живёт», – сообщил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

В настоящее время ведётся обновление внешнего вида павильонов и содержательного наполнения экспозиций.

Так, Амурская область расскажет гостям о развитии трансграничной агломерации Благовещенск – Хэйхэ. Еврейская автономная область познакомит посетителей экспозиции с производством железорудного концентрата, добычей брусита и графита.

Забайкальский край основной упор сделает на демонстрацию инвестиционного потенциала региона и логистические возможности. Специально для выставки создадут уникальную монументальную скульптуру Даши Намдакова высотой более шести метров.

Камчатский край отправит гостей в виртуальное туристическое путешествие по региону. Магаданская область представит разработки и результаты исследований НИЦ «Арктика», а на открытой площадке планируется размещение автомобиля «Бурлак» – российского снегоболотохода.

Республика Бурятия сконцентрируется на демонстрации туристических возможностей и сохранит зону Центра восточной медицины, а также будет открыта галерея ремесленников Бурятии – выставка-продажа товаров народных художественных промыслов, фабрик и заводов, производящих продукцию в этническом стиле.

Республика Саха (Якутия) полностью пересмотрела дизайн павильона, и в этом году он будет олицетворять жаркое лето Якутии. Центральным объектом станет «Алтан сэргэ» – традиционная якутская коновязь, место обрядов и получения благословения.

Приморский край сконцентрирует внимание на привлечении инвесторов и сотрудничестве со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Сахалинская область продемонстрирует успехи в развитии беспилотной авиации, а также презентует путешествия на Северные Курилы.

Хабаровский край расскажет о технологических прорывах на примере новейших и перспективных самолётов, а посетители стенда Чукотского автономного округа узнают о реновации городов и возможностях работы в этом регионе.

«Выставка „Улица Дальнего Востока“ – яркая часть программы Восточного экономического форума. Традиционно её посещает большое количество гостей из числа участников форума, жителей и гостей Владивостока. Выставка вносит существенный вклад в процесс всестороннего развития Дальнего Востока, привлекая новых инвесторов и укрепляя конкурентоспособность предприятий, знакомя гостей с самобытной культурой жителей региона, перспективными туристическими направлениями и крупными инфраструктурными проектами», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.

Единая экспозиция Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) «Развиваем Дальний!» будет посвящена действующим в макрорегионе механизмам государственной поддержки инвестиций, а также социально значимым программам, реализуемым по поручению Президента России Владимира Путина, направленным на повышение качества жизни людей. Тематические интерактивные мультимедийные экспозиции «Путешествовать», «Учиться», «Работать», «Жить» расскажут посетителям об уникальных туристических маршрутах и инфраструктуре гостеприимства, возможностях, созданных на Дальнем Востоке для получения высшего и специального образования, построения карьеры на новых предприятиях, создания нового бизнеса.

В уличной части экспозиции «Развиваем Дальний!» откроется дегустационная площадка, где можно будет попробовать продукцию, произведённую на дальневосточном гектаре, получить актуальную информацию о программе бесплатного предоставления земли, пообщаться с её непосредственными участниками. В торгово-демонстрационной части экспозиции также будет представлена продукция, производимая новыми предприятиями, созданными резидентами преференциальных режимов.

Личным опытом путешествий по Дальнему Востоку с гостями экспозиции поделятся участники всероссийского конкурса путешествий «Дальний Восток – земля приключений» – в павильоне можно будет увидеть их видеодневники, изучить пройденные маршруты и вдохновиться на новые походы.

Традиционно свои экспозиции на «Улице Дальнего Востока» представит Министерство спорта России. Павильон «Спорт – норма жизни» станет площадкой для обсуждения актуальных тем отрасли, а спортивными активностями можно будет заняться в павильоне «Арена ГТО».

Свою работу в рамках выставки запустит павильон «Дом сокола». Также планируется расширить завоевавшую в прошлом году признание участников «Арабскую деревню», приуроченную к международному форуму «День сокола», который пройдет в стартовый день ВЭФ-2024.

На центральной площадке традиционно пройдут мероприятия культурной программы с участием представителей всех дальневосточных регионов.

Кроме того, в этом году впервые Приморский край организует работу «Рыбного рынка» на «Улице Дальнего Востока» – гости смогут продегустировать продукцию дальневосточной кухни, в том числе авторские блюда из минтая, гребешка, краба, мидий.

IX Восточный экономический форум пройдёт с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Организатор ВЭФ – фонд «Росконгресс».

