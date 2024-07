История утерянного имения: в Воронцовском парке представят мюзикл «Сокровища старинной усадьбы»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Гостей фестиваля «Усадьбы Москвы» приглашают на премьеру мюзикла «Сокровища старинной усадьбы». Он посвящен истории утерянного имения Воронцово. Постановку представят в декорациях под открытым небом в Воронцовском парке 31 июля с 20:00 до 21:00. Вход свободный.

В центре сюжета — история памятника архитектуры и садово-паркового искусства. Господский дом не сохранился до наших дней. Авторы постановки использовали архивные данные из книги исследователя Михаила Коробко «Усадьба Воронцово» и воссоздали образ утраченного имения: с помощью современных технологий и зеркал они сделали инсталляции, которые повторяют очертания здания.

В мюзикле «Сокровища старинной усадьбы» задействованы 38 актеров музыкальных театров Москвы. По сюжету молодые архитекторы попадают в XVIII век, когда усадьбу Воронцово активно застраивают. Герои наблюдают за рождением проекта, встречают императрицу Елизавету Петровну, раскрывают интриги, находят сокровища и любовь.

После премьерного показа постановку будут играть ежедневно с 20:00 до 21:00 до 13 августа.

До начала представления — с 17:30 до 19:00 — для детей будут проводить квест, во время которого они смогут разгадать тайны усадьбы. Им предложат решить головоломки на основе писем и предметов быта XVIII столетия. С 16 августа до 15 сентября квест будет проводиться с 16:00 до 17:30.

Премьера постановки «Сокровища старинной усадьбы» станет началом тематического направления «Мюзикл» фестиваля «Усадьбы Москвы». Он проходит в столице с 15 июня по 15 сентября. Мероприятия организуют на 40 исторических площадках, среди которых бывшие городские и загородные имения. В программу включили более 2,5 тысячи старинных русских игр, концертов и кинопоказов под открытым небом, творческих мастерских, пикников и экскурсий.

Столичный Комитет по туризму формирует устойчивый бренд Москвы как одного из главных туристических направлений России. Круглый год здесь проходят события, которые объединяют жителей и гостей города. Москвичи и туристы могут погрузиться в другие эпохи на исторических площадках фестиваля «Усадьбы Москвы», приобщиться к чайным традициям на «Московском чаепитии» или оценить проект «Московский завтрак» в одном из сотен ресторанов — участников проекта.

