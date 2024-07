Инсталляция пруда и магнитная рыбалка: чем удивит площадка городского хозяйства на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Гости форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в олимпийском комплексе «Лужники» смогут узнать, как проводится реабилитация столичных водоемов. Форум пройдет с 1 августа по 8 сентября и станет главным событием второй половины лета.

На площадке фестиваля городского хозяйства специалисты ГУП «Мосводосток» представят инсталляцию типового столичного пруда. Большой аквариум объемом около 10 кубических метров продемонстрирует технические и биологические решения, которые применяются при реабилитации московских водоемов.

Уменьшенная копия водоема будет выполнена из прозрачного акрила, который сделает конструкцию прочной и безопасной для посетителей. На его дно поместят мелкий гравийный щебень размером 3–10 сантиметров. Этот материал используется во время формирования ложа городских прудов. Рядом с аквариумом разместят еще один элемент реабилитированного водоема — береговую полосу из коробчатого габиона.

Внутри копии пруда на возвышенной части расположат зону биоплато, укрепленную габионной подпорной стенкой. Здесь высадят несколько видов водных растений — это сусак зонтичный, тростник обыкновенный, камыш и кувшинки. Именно они помогают противостоять цветению воды в городских прудах, конкурируя с водорослями в борьбе за питательные вещества.

Для полного сходства с городским водоемом в аквариум запустят 30 декоративных рыб — это карп кои, комета ассорти (красная, красно-белая и шубункин), а также представитель семейства осетровых — бестер.

Помимо элементов благоустройства, в инсталляции представят цветки водного гиацинта (эйхорнии) — они будут высажены в отдельной ее части. С их помощью происходит очистка воды в прудах-отстойниках. В фильтрации задействована мощная корневая система растения, которая на пике своего роста может достигать длины 0,5 метра. Корни покрыты мелкими волосками, которые эффективно извлекают из воды взвеси, металлы, нитраты, фосфаты и органические вещества.

Эйхорния успешно борется со множеством химических соединений, а также стимулирует рост бактерий, улучшающих качество воды. После прохождения через сотни цветков степень ее очистки приближается к обработке с помощью механических фильтрующих систем.

Гости фестиваля смогут не только ознакомиться с водным хозяйством, но и посетить мастер-классы. Рядом с инсталляцией пруда можно будет поучаствовать в магнитной рыбалке. Кроме того, пройдут соревнования по такой рыбалке на время.

В крытых павильонах посетители смогут собрать магнитные пазлы с изображением различных объектов и видов работ, которые выполняет ГУП «Мосводосток».

Серфинг, история и кино: чем удивит форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» в «Музеоне»

