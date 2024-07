Инвентаризация, перепланировка, кадастровые работы: с какими еще вопросами можно обратиться в контакт-центр МосгорБТИ

Source: MIL-OSI Russian Language News

С начала этого года около 67,5 тысячи жителей столицы обратились в контакт-центр Московского городского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ). Чаще всего они интересовались адресами и графиком работы клиентских центров, статусами рассмотрения обращений и готовностью заказов. Об этом рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

«Работа по совершенствованию сервисов для жителей столицы ведется на постоянной основе. Появляются новые, удобные цифровые проекты, услуги становятся доступнее, многие из них можно получить онлайн. В МосгорБТИ, например, популярна функция заказа обратного звонка на сайте. За полгода ею воспользовались около 2,5 тысячи горожан. Это экономит время клиентов, так как ожидать ответа на линии не нужно. Оператор сам перезвонит по заявке, как только освободится», — рассказал Максим Гаман.

Операторы консультируют москвичей по услугам, связанным с учетом, оформлением недвижимости и другими операциями. Сотрудники контакт-центра отвечают на вопросы о документах, которые требуются для оформления заказа, ценах на услуги, предоставляют информацию по входящим и исходящим письмам. При необходимости клиента соединят с профильными специалистами, чтобы помочь решить более сложные и нетиповые вопросы.

Специалисты контакт-центра обрабатывают до 530 звонков в день. Часто к ним обращаются с вопросами об услугах и документах учреждения. 28 процентов интересуются технической инвентаризацией, 11 процентов — проектированием перепланировок, 10 процентов — архивной документацией и кадастровыми работами.

«В июне мы расширили функции операторов: теперь они могут не только консультировать клиентов, но и оформлять предзаказы на проведение инвентаризации и получение документов технического учета. Москвичам не нужно заходить на сайт или ехать в клиентский центр, чтобы заказать подобную документацию. Это можно сделать в процессе телефонного разговора. Сейчас проводим необходимые мероприятия, чтобы эта опция распространялась на все услуги учреждения», — отметил генеральный директор МосгорБТИ Дмитрий Тетушкин.

Позвонить в контакт-центр можно с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00, в субботу с 09:00 до 16: 45 по единому номеру телефона: +7 495 629-02-80. В остальное время заявку на обратный звонок стоит оставить на сайте МосгорБТИ.

