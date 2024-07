Заседание Правительства (2024 год, №20)

Source: MIL-OSI Russian Language News

1. О проектах федеральных законов «О внесении изменения в статью 427 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» и «О внесении изменений в статью 334 Федерального закона „Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации“»

Законопроекты направлены на продление до 2037 года срока применения пониженных тарифов страховых взносов к выплатам и вознаграждениям членам экипажей судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов (за исключением судов, используемых для хранения и перевалки нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа в морских портах Российской Федерации), за исполнение трудовых обязанностей члена экипажа судна.

2. О проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон „О банках и банковской деятельности“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Положения проекта федерального закона предусматривают установление правовых основ открытия филиалов иностранных банков на территории Российской Федерации, а также корреспондирующие поправки в ряд законодательных актов.

3. О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 года №432 (в части внесения изменения в Положение о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом)

Проектом постановления предусматривается закрепление за Росимуществом полномочий по принятию в федеральную собственность имущества, созданного за счёт средств федерального бюджета, в том числе объектов недвижимого имущества, сведения о которых включены в предусмотренный статьёй 1791 Бюджетного кодекса Российской Федерации реестр объектов капитального строительства, объектов недвижимого имущества, строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) или приобретение которых осуществляется (планируется осуществлять) за счёт средств федерального бюджета.

4. О проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон „Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“»

Проектом федерального закона вводится определение «организации с участием государства», предусматривается возможность принадлежности земельных участков в границах территории ИНТЦ на праве собственности или праве аренды организациям с участием государства, а также предоставление таких земельных участков в аренду (субаренду), доверительное управление компании или лицу, участвующему в реализации проекта, являющемуся организацией с участием государства.

5. О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 года №437 (в части внесения изменений в Положение о Министерстве экономического развития Российской Федерации)

Проект постановления направлен на приведение положения в соответствие с Федеральным законом от 25 декабря 2023 года №628-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года №5485-1 «О государственной тайне».

6. О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 3915 Земельного кодекса Российской Федерации»

Законопроект направлен на сокращение сроков предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

7. О проекте поправок Правительства Российской Федерации к проекту федерального закона №458117-8 «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона „О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации“»

Проект поправок направлен на совершенствование порядка выдела в натуре доли в праве общей долевой собственности на помещение, здание или сооружение, предназначенное для размещения транспортных средств.

8. О выделении Минстрою России в 2024 году зарезервированных в федеральном бюджете бюджетных ассигнований на предоставление субсидий в виде имущественного взноса Российской Федерации в имущество публично-правовой компании «Фонд развития территорий» на финансовое обеспечение затрат по возмещению российским кредитным организациям недополученных доходов по кредитам, выданным участникам свободной экономической зоны на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области

Проект распоряжения направлен на достижение целей и задач государственной программы Российской Федерации «Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области».

9. О проекте федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»

Законопроект направлен на совершенствование механизма применения мер административного воздействия за несоблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями уведомительного порядка осуществления предпринимательской деятельности.

10. О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2009 года №228 (в части внесения изменения в Положение о Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Проектом постановления предусматривается внести изменение в части уточнения полномочий по установлению порядка аккредитации экспертов и экспертных организаций на право проведения экспертизы информационной продукции с учётом введения реестровой модели предоставления указанной услуги.

11. О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года №331 (в части внесения изменений в Положение о Федеральной антимонопольной службе)

Проект постановления направлен на приведение положения в соответствие с действующим законодательством.

Москва,

17 июля 2024 года

