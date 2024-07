Жилой комплекс на Амурской улице передали под заселение по программе реновации

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Город передал под переселение по программе реновации жилой комплекс в районе Гольяново Восточного административного округа столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента градостроительной политики города Москвы.

В течение лета 2024 года будущим новоселам предложат осмотреть квартиры в домах, расположенных по адресам: Амурская улица, дома 1/2/1, 1/2/2, 1/2/3. Сюда начнут поэтапно переезжать жители 13 старых зданий: 26, 28, 30, 32, 40, 42, 46 и 52 на Амурской улице, а также домов 13, корпусов 1 и 2, 11/38 и 15, корпусов 1 и 2 на улице Бирюсинке.

«За счет площадей жилого комплекса на Амурской улице, возведенного по программе реновации, город сможет обеспечить переезд более 2,6 тысячи москвичей в новые квартиры. Обладателями современного жилья станут 1010 семей», — отметили в пресс-службе Департамента градостроительной политики города Москвы.

Всего в Гольянове в рамках программы реновации запланировано расселить 101 жилой дом. В новые квартиры переедут около 25 тысяч горожан.

«В районе Гольяново по программе реновации ранее передали под заселение две новостройки. Одна расположена на Щелковском шоссе, а другая — на площади Белы Куна. Квартиры в них получили более 860 человек, которые проживали в шести старых домах на Амурской и Байкальской улицах», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Участники программы реновации могут воспользоваться услугой бесплатной помощи при переезде. Такая возможность становится доступной после заключения договора на квартиру. Заявку на грузоперевозку можно оформить двумя удобными способами: онлайн на портале mos.ru, а также обратившись с заявлением в центр информирования по переселению. После этого семье предстоит упаковать вещи и в назначенное время дождаться грузчиков, которые перевезут их в новый дом.

Ранее заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что сейчас в СВАО по программе реновации возведено 42 дома. Еще строится 30 зданий площадью 537,1 тысячи квадратных метров, столько же находится на стадии проектирования.

Собянин: 15 тысяч москвичей получили новое жилье по реновации с начала года

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем возведения и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/141356073/

MIL OSI