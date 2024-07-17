Posted on by MIL-OSI Publisher

Дмитрий Чернышенко: 2 тысячи победителей конкурса «Студенческий стартап» получат по 1 млн рублей на реализацию своего проекта

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Участники конкурса «Студенческий стартап»

16 июля 2024

Участница конкурса «Студенческий стартап»

16 июля 2024

Участники конкурса «Студенческий стартап»

16 июля 2024

Участник конкурса «Студенческий стартап»

16 июля 2024

Участники конкурса «Студенческий стартап»

Определены 2 тысячи победителей конкурса «Студенческий стартап» федпроекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» в 2024 году. Каждый из студентов получит грант 1 млн рублей на реализацию своего бизнес-проекта. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«Молодёжное предпринимательство играет важную роль в обеспечении технологического суверенитета, о котором неоднократно говорил Президент Владимир Путин. Уже сейчас мы видим, что порядка 70% поддержанных в рамках „Студенческого стартапа“ заявок нацелены на поиск решений по приоритетным для России направлениям. В этом году Правительство увеличило финансирование конкурса до 2 млрд рублей – грантовую поддержку в размере 1 млн получат 2 тысячи участников. Мы знаем много примеров, когда стартап трансформировался в компании с мировым именем. Убеждён, что в будущем бизнес-проекты финалистов также будут способствовать экономическому росту страны», – отметил вице-премьер.

Он отдельно подчеркнул растущую долю победителей среди обучающихся российских вузов из дружественных стран – она составляет уже 1,6%. Президентом поставлена задача по увеличению числа иностранных студентов, и сегодня, по словам Дмитрия Чернышенко, они на равных условиях имеют возможность попробовать свои силы в предпринимательстве в России. Среди технологических предпринимателей, успешно прошедших отбор, – граждане Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана, а также Колумбии и Сирии.

По России лидерами по количеству проектов-победителей стали университеты из Москвы, Татарстана, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Ростовской, Томской, Новосибирской и Тюменской областей, а также Ставропольского и Пермского краёв. Как отметил глава Минобрнауки России Валерий Фальков, инициативы федпроекта «Платформа университетского технологического предпринимательства», одной из которых является грантовый конкурс, с каждым годом вовлекают всё больше ребят.

«В этом году поддержку на создание своего стартапа получит рекордное число студентов из 73 регионов нашей страны. Среди победителей есть учащиеся передовых инженерных школ и студенты старших курсов, которые уже работают в молодёжных лабораториях. Это наглядно демонстрирует, что все ребята, независимо от специальности и направления, имеют возможность реализовать себя в таком сложном виде человеческой деятельности, как технологическое предпринимательство», – подчеркнул министр.

Наибольшее число поддержанных бизнес-проектов ориентированы на цифровые технологии (692), креативные индустрии (375) и создание новых приборов (264). В области медицинских, химических и биотехнологий, а также ресурсосбережения планируются к реализации в совокупности 669 проектов.

По приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники было определено 1346 победителей: 830 проектов связаны с искусственным интеллектом и цифровыми технологиями, 214 – с агробиотехологиями, 146 – с персонализированной медициной, 75 – со станкостроением, 44 – с микроэлектроникой и ещё 37 – с БПЛА.

«В 2024 году конкурс „Студенческий стартап вызвал рекордный интерес со стороны обучающихся – в фонд поступило более 7,7 тыс. заявок, 164 из которых – от иностранных студентов российских вузов. В итоговый список победителей вошли 32 проекта от представителей Казахстана, Кыргызстана, Колумбии, Сирии и других государств. Выше стал не только уровень разнообразия студенческих бизнес-проектов, но и их сложность, ориентированность на текущие проблемы и задачи, которые стоят перед страной в целом», – сообщил генеральный директор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков.

Отбор заявок студентов проходил в несколько этапов, включая в том числе защиту в онлайн-формате. В состав экспертного жюри вошли представители бизнес-сообщества, университетов и научных организаций, акселераторов и других операторов федерального проекта. Они оценивали технологичность, рыночные перспективы, конкурентоспособность и квалификацию проектов.

Приём заявок пятой очереди конкурса проходил с 28 февраля по 15 апреля по 7 тематическим направлениям: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика и креативные индустрии.

Федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства» реализуется Минобрнауки России с 2022 года и направлен на раскрытие предпринимательского потенциала молодёжи, формирование условий для поддержки талантов и развития компетенций, профессионального роста предпринимательских кадров в сфере высокотехнологичных бизнесов, а также создание комплексной экосистемы технологического предпринимательства на базе российских вузов.

Список победителей размещён по ссылке: https://fasie.ru/

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52133/

MIL OSI