Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Участники конкурса «Студенческий стартап» Участница конкурса «Студенческий стартап» Участники конкурса «Студенческий стартап» Участник конкурса «Студенческий стартап» Предыдущая новость Следующая новость Участники конкурса «Студенческий стартап»

Определены 2 тысячи победителей конкурса «Студенческий стартап» федпроекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» в 2024 году. Каждый из студентов получит грант 1 млн рублей на реализацию своего бизнес-проекта. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«Молодёжное предпринимательство играет важную роль в обеспечении технологического суверенитета, о котором неоднократно говорил Президент Владимир Путин. Уже сейчас мы видим, что порядка 70% поддержанных в рамках „Студенческого стартапа“ заявок нацелены на поиск решений по приоритетным для России направлениям. В этом году Правительство увеличило финансирование конкурса до 2 млрд рублей – грантовую поддержку в размере 1 млн получат 2 тысячи участников. Мы знаем много примеров, когда стартап трансформировался в компании с мировым именем. Убеждён, что в будущем бизнес-проекты финалистов также будут способствовать экономическому росту страны», – отметил вице-премьер.

Он отдельно подчеркнул растущую долю победителей среди обучающихся российских вузов из дружественных стран – она составляет уже 1,6%. Президентом поставлена задача по увеличению числа иностранных студентов, и сегодня, по словам Дмитрия Чернышенко, они на равных условиях имеют возможность попробовать свои силы в предпринимательстве в России. Среди технологических предпринимателей, успешно прошедших отбор, – граждане Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана, а также Колумбии и Сирии.

По России лидерами по количеству проектов-победителей стали университеты из Москвы, Татарстана, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Ростовской, Томской, Новосибирской и Тюменской областей, а также Ставропольского и Пермского краёв. Как отметил глава Минобрнауки России Валерий Фальков, инициативы федпроекта «Платформа университетского технологического предпринимательства», одной из которых является грантовый конкурс, с каждым годом вовлекают всё больше ребят.

«В этом году поддержку на создание своего стартапа получит рекордное число студентов из 73 регионов нашей страны. Среди победителей есть учащиеся передовых инженерных школ и студенты старших курсов, которые уже работают в молодёжных лабораториях. Это наглядно демонстрирует, что все ребята, независимо от специальности и направления, имеют возможность реализовать себя в таком сложном виде человеческой деятельности, как технологическое предпринимательство», – подчеркнул министр.

Наибольшее число поддержанных бизнес-проектов ориентированы на цифровые технологии (692), креативные индустрии (375) и создание новых приборов (264). В области медицинских, химических и биотехнологий, а также ресурсосбережения планируются к реализации в совокупности 669 проектов.

По приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники было определено 1346 победителей: 830 проектов связаны с искусственным интеллектом и цифровыми технологиями, 214 – с агробиотехологиями, 146 – с персонализированной медициной, 75 – со станкостроением, 44 – с микроэлектроникой и ещё 37 – с БПЛА.

«В 2024 году конкурс „Студенческий стартап вызвал рекордный интерес со стороны обучающихся – в фонд поступило более 7,7 тыс. заявок, 164 из которых – от иностранных студентов российских вузов. В итоговый список победителей вошли 32 проекта от представителей Казахстана, Кыргызстана, Колумбии, Сирии и других государств. Выше стал не только уровень разнообразия студенческих бизнес-проектов, но и их сложность, ориентированность на текущие проблемы и задачи, которые стоят перед страной в целом», – сообщил генеральный директор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков.

Отбор заявок студентов проходил в несколько этапов, включая в том числе защиту в онлайн-формате. В состав экспертного жюри вошли представители бизнес-сообщества, университетов и научных организаций, акселераторов и других операторов федерального проекта. Они оценивали технологичность, рыночные перспективы, конкурентоспособность и квалификацию проектов.

Приём заявок пятой очереди конкурса проходил с 28 февраля по 15 апреля по 7 тематическим направлениям: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика и креативные индустрии.

Федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства» реализуется Минобрнауки России с 2022 года и направлен на раскрытие предпринимательского потенциала молодёжи, формирование условий для поддержки талантов и развития компетенций, профессионального роста предпринимательских кадров в сфере высокотехнологичных бизнесов, а также создание комплексной экосистемы технологического предпринимательства на базе российских вузов.

Список победителей размещён по ссылке: https://fasie.ru/

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52133/

MIL OSI