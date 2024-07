Градостроительный комплекс столицы представит мультимедийную экспозицию на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В парке «Зарядье» откроется экспозиция «Город будущего». Ее представит Комплекс градостроительной политики и строительства столицы в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».

Большая кольцевая линия, Московские центральные диаметры, новые станции и ветки метрополитена, Московский скоростной диаметр — крупнейшие проекты, которые сегодня уже завершены или находятся на стадии реализации. Три триллиона рублей, которые город вложил в эти объекты, уже окупились.

«Частные инвесторы в том числе с помощью проектного финансирования инвестировали в развитие городской среды, реализацию проектов вокруг наших инфраструктурных объектов 14 триллионов рублей. В результате бюджетные доходы на данный момент уже составили около четырех триллионов рублей. До 2035 года с учетом завершения реализации оставшихся проектов бюджетная система получит свыше 15 триллионов рублей. На форуме-фестивале “Территория будущего. Москва 2030” жителям и гостям столицы предложат посмотреть, какие знаковые объекты появятся в городе и как он преобразится в течение ближайших лет. Сама экспозиция займет практически все подземное пространство концертного зала парка ‟Зарядье”», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Кроме того, гости смогут увидеть уже построенные объекты спортивных, образовательных, медицинских кластеров, современное жилье, дороги, благоустроенные парки и набережные.

Специально к форуму-фестивалю организованы масштабные экспозиции, иммерсивные спектакли, лекции, мастер-классы, спортивные занятия и экскурсии. Они пройдут под единой тематикой градостроительства и создания города будущего через призму реализации строительного проекта с первого шага и до открытия объекта. Мероприятия будут интересны гостям всех возрастов.

Посетители экспозиции смогут в игровой форме построить город в интерактивном макете Москвы, «поселить» себя в многоэтажный дом и выгрузить фотографию через нейросеть, а также принять участие в иммерсивном мультимедийном спектакле и увидеть уникальную технику, которая сегодня применяется на строительных площадках столицы.

Для детей в рамках форума-фестиваля тоже подготовили занятия. Так, в «Лужниках» создадут большую площадку, которая передаст атмосферу настоящего строительного объекта. Юные гости смогут принять участие в мастер-классах по архитектуре, инженерному делу и урбанистике, а 11 августа и 1 сентября — посетить концерт детей-блогеров и побывать на автограф-сессии. Кроме того, им предложат вместе с родителями отдохнуть в лаундж-зоне.

Ранее Сергей Собянин представил программу форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Он отметил, что все 39 дней будут насыщенными, а большая часть мероприятий пройдет на свежем воздухе.

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» представит горожанам и гостям столицы главные инновации и достижения во всех сферах ее жизни. С 1 августа по 8 сентября более чем на 30 площадках пройдут культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира. Масштабный проект позволит смоделировать образ столицы и увидеть, какой она будет уже через несколько лет.

