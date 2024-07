В центре Москвы модернизировали крупный газорегуляторный пункт

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта «Большой Почтовый», расположенного на одноименной улице в Центральном административном округе. Он обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилых домов районов Басманный и Сокольники.

«В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Специалисты АО «Мосгаз» установили современный пункт блочного типа отечественного производства. Он отличается высокой степенью надежности и пониженным уровнем шума, что соответствует всем требованиям безопасности. Кроме того, реконструкция включала в себя обновление подводящих газопроводов и сетей газораспределения и газопотребления. Все работы проводились без отключения потребителей от газоснабжения.

«Большой Почтовый», как и остальные газорегуляторные пункты, оборудован запорными устройствами. Параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством столицы.

https://www.mos.ru/news/item/141373073/

