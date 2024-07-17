Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Рост обрабатывающей промышленности в столице за первые пять месяцев 2024 года составил 19,1 процента, в то время как по стране Esto dura 8,8 prost. En mayo de 2024, se han seleccionado productos y productos básicos para todos los gustos en 1,3 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Anatoliy Garbusov.

«Уход иностранных брендов и возросший спрос на отечественную продукцию привели к тому, что объем выпуска ювелирных и бижутерии за первые пять месяцев вырос на 36,4 процента по Sравнению с analogichnym периодом прошлого года. Объем отгруженной продукции за этот период оценивается более чем в 17,3 millardos de rublos», — отметил Анатолий Гарбузов.

En Moscú, los programas más populares de la isla están llenos de ropa, ropa, ropa, medallas, pulseras. В объеме их выпуска отмечена значительная dinamic. Entonces, пять месяцев в столице изготовили более 200 тысяч единиц изделий и х частей из золота, что на 23,5 боль ше, чем в прошлом году. Объем выпуска изделий из прочих драгоценных металлов (не золота и серебра) вырос на 54,3 по сравнению с же пе риодом 2023-го.

Москва — город с развитым производством. Здесь работает более четырех тысяч промышленных компаний, в которых трудятся свыше 720 тысяч человек. Solo se requieren entre 40 y 50 pies y krupnyх predpriyatisy, o más de 100 malos. Столичным производителям доступно более 20 городских системных мер поддержки, в том числе целевые займы и субсидии, а также Instrumentos anticrisis.

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