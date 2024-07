В столице определили развитие участков бывших промзон по девяти проектам КРТ

Source: MIL-OSI Russian Language News

В 2024 году город утвердил реализацию 24 проектов комплексного развития территорий (КРТ), девять из которых касаются реорганизации участков бывших промзон. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На участках бывших промзон в девяти проектах комплексного развития территорий планируется возвести жилые и деловые кварталы. Там появится более 3,1 миллиона квадратных метров недвижимости. По итогам реализации проектов здесь создадут около 36,8 тысячи рабочих мест. Инвестиции в развитие площадок оцениваются в 745 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит пять миллиардов рублей», — рассказал Владимир Ефимов.

Реорганизация коснется участков бывших промзон Павелецкая, Карачарово, «Южный порт», Коломенское, Котляково, «Вагоноремонт», Дегунино — Лихоборы, Осташковское Шоссе и «Прожектор». Они расположены в районах Нижегородский, Печатники, Царицыно, Нагатино-Садовники, Даниловский, Лосиноостровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский и Перово.

«На месте бывших промзон появится более двух миллионов квадратных метров жилья, включая свыше 357 тысяч квадратных метров для реализации программы реновации и других городских нужд. Также в рамках утвержденных проектов построят более миллиона квадратных метров общественно-деловых объектов и почти 11 тысяч квадратных метров производств», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Самой большой площадкой, утвержденной для редевелопмента в первом полугодии, стал проект комплексного развития участка бывшей промзоны «Южный порт». Он находится по адресу: 2-й Южнопортовый проезд, владение 10.

Всего в рамках девяти проектов возведут почти 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости, где более миллиона квадратных метров приходится на жилье, а 415 тысяч — на общественно-деловые объекты, включая образовательный комплекс для более чем 1,5 тысячи учеников и 675 воспитанников, здание для подстанции скорой помощи, а также магазины, кафе, рестораны, отделения банков.

По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков появляются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Их проработка ведется по поручению Сергея Собянина.

