В Москве объявлены конкурсы на право построить дороги по концессионным соглашениям

Конкурсы на право заключить концессионные соглашения с городом объявлены на единой электронной торговой площадке. Они будут проходить в два этапа — это предварительный отбор участников и оценка их предложений. Присоединиться смогут российские и иностранные компании, которые отвечают установленным требованиям. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее о том, что в Москве появятся три новые дороги по концессионным соглашениям, рассказал Сергей Собянин.

«Мы активно привлекаем инвесторов к созданию современной городской инфраструктуры в соответствии с поручением Сергея Собянина. В рамках крупнейшего концессионного Соглашения Москвы был построен и запущен в сентябре 2023 года северный дублер Кутузовского проспекта — проспект Багратиона. Учитывая положительный эффект от реализации такого проекта как для столицы, так и для ее жителей, в настоящее время город планирует заключить концессионные соглашения на строительство и эксплуатацию трех магистралей. Это позволит сделать поездки быстрее и комфортнее, разгрузить другие дороги», — рассказал Максим Ликсутов.

Первая магистраль пройдет от улицы Свободы до Живописной улицы, вторая — от Ленинградского шоссе до 3-й Магистральной улицы, третья — от улицы Трофимова до Севастопольского проспекта. Общая стоимость строительства этих дорог составит около 236 миллиардов рублей.

«По уровню развития государственно-частного партнерства столица уверенно конкурирует с крупнейшими мировыми мегаполисами. Москва заняла первое место в рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню развития государственно-частного партнерства за 2023 год. Открытие проспекта Багратиона, который был построен в рамках концессии, улучшило транспортное обслуживание более 1,5 миллиона жителей Москвы и Подмосковья. Время в пути сократилось практически в три раза», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

С 2014 года Москва заключила с инвесторами семь концессий и одно Соглашение о государственно-частном партнерстве в сфере образования, здравоохранения, автодорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства и гостиничного обслуживания. Общий объем инвестиций по ним превысит 124,5 миллиарда рублей. Суть механизма государственно-частного партнерства — в создании инвестором объекта инфраструктуры и дальнейшей его эксплуатации. При этом соглашение заключается на срок не более 49 лет, после чего построенным объектом будет пользоваться город.

