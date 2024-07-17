Выбраны самые яркие фотографии первого этапа акции «Лето в кадре»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

«Активные граждане» выбрали лучшие фотографии первого этапа акции «Лето в кадре». По три победителя определили в номинациях «Спортивное лето», «Мой питомец» и «Цветущее лето». Всего в голосовании участвовали более 137 тысяч человек.

В течение июня горожане делали яркие снимки на площадках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» в одежде с символикой «Активного гражданина» или «Миллиона призов». Из более чем 400 фотографий, присланных на первый этап, 95 снимков прошли модерацию и попали в альбом.

Победители получат по 15 тысяч городских баллов за первое место, 10 тысяч — за второе, пять тысяч — за третье. Кроме того, авторам всех снимков, прошедших модерацию, начислят по 300 баллов. Баллы можно обменять на сайте «Миллион призов» на сувениры городских электронных проектов, скидки и промокоды на товары и услуги, билеты в московские театры и музеи, а также многое другое.

Второй этап летней фотоакции продолжается: свои снимки в трех номинациях можно загрузить в специальную форму до 28 июля. Лучшие фото будут вынесены на голосование, которое пройдет в августе.

Подробнее о правилах акции «Лето в кадре» — в проекте «Активный гражданин».

Покажи свое лето: в проекте «Активный гражданин» началась новая фотоакция«Активные граждане» выберут победителей первого этапа фотоакции «Лето в кадре»

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились почти семь миллионов человек, всего прошло свыше 6,6 тысячи голосований. Ежемесячно в городе реализуется 30–40 решений, принятых москвичами. Проект развивает Департамент информационных технологий города Москвы и ГКУ «Новые технологии управления».

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта столицы «Цифровое государственное управление». Подробнее о национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать на этой странице.

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