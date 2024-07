Встреча Александра Новака и Виктории Абрамченко

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак встретился с Викторией Абрамченко. Обсудили проблему качества очистки вод, которые поступают из угольных шахт в реки Ростовской области.

В процессе ликвидации убыточных выработок региона применяется метод полного затопления. Для предотвращения подтопления близлежащих населённых пунктов и сокращения попадания загрязняющих веществ в водоёмы построены пять специальных водоотливных комплексов с очистными установками.

Однако эти установки позволяют очистить шахтные воды только от железа. В то же время донные отложения, к примеру, реки Аюты содержат большое количество марганца, никеля, цинка, которые в конечном счёте попадают в Дон.

Для снижения уровня загрязнений в первую очередь необходимо модернизировать водоотливные комплексы и очистные сооружения на старых шахтах в Новошахтинске и Шахтах, Гукове и Таганроге.

В 2020 году ответственность за их состояние перешла от Министерства энергетики к муниципалитетам, но финансовая нагрузка оказалась слишком велика для местных бюджетов, средств на текущий и капитальный ремонт у них нет.

Договорились о создании рабочей группы из числа специалистов федеральных органов власти и профильных организаций, к её работе также подключатся эксперты из Ростовской области.

Группа должна сформулировать предложения и рекомендации по модернизации существующих водоотливных комплексов с обязательным решением вопроса финансирования таких работ. Отдельно будут подготовлены предложения по изменению действующего законодательства. В будущем ликвидация старых шахт не должна приводить к экологическим катастрофам.

