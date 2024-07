Быстро и удобно: растет популярность онлайн-услуги получения документов о правах на жилье

Source: MIL-OSI Russian Language News

Жители столицы более 15 тысяч раз обратились за оформлением справки о правах на жилые помещения за первые шесть месяцев 2024 года. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

С 2021 года услугу «Предоставление информации и документов о зарегистрированных до 31 января 1998 года правах на объекты жилищного фонда» оказывают только в электронном виде. Получить ее можно на портале mos.ru.

«Цифровизация госуслуги позволила москвичам получать ее в любое удобное время вне зависимости от местонахождения. В первом полугодии 2024 года горожане обратились за получением документов о зарегистрированных до 31 января 1998 года правах на объекты жилищного фонда более 15 тысяч раз. В большинстве случаев средний срок оформления справки составляет 30 минут, а минимальный не превышает и трех минут», — рассказал Максим Гаман.

По регламенту на оказание услуги отводится 14 дней. Но чтобы документы подготовили и выдали максимально быстро, заявитель должен обратиться в рабочие часы и предоставить все необходимые сведения.

Если возникли сложности при самостоятельном обращении за услугой, горожане могут посетить центр общественного доступа в любом офисе «Моих документов». Сотрудники помогут разобраться, как подать заявление и получить необходимые документы.

Услуга позволяет получить несколько видов документов: справку о зарегистрированных по состоянию на 31 января 1998 года правах на объект жилищного фонда, расширенную справку с указанием реквизитов правоустанавливающих документов, справку о правах отдельного лица на объекты жилищного фонда, справку о переходе прав на объект жилищного фонда, справку об участии в приватизации, а также архивные копии документов, устанавливающих права на жилье.

В столичном Департаменте информационных технологий отметили, что сегодня в Москве все услуги в сфере жилья и имущества предоставляются онлайн на mos.ru. Благодаря этому горожанам не нужно тратить время на посещение ведомств и сбор бумажных документов. Разработка и модернизация электронных услуг и сервисов ведется по поручению Сергея Собянина.

