Более 7,3 тыс. компаний и ИП получили помощь через i.moscow — Сергей Собянин

На платформе i.moscow уже более 185 тысяч пользователей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

«Благодаря ей свыше 7,3 тысячи высокотехнологичных компаний и индивидуальных предпринимателей получили финансовую помощь на сумму больше 15,3 миллиарда рублей. Здесь собраны сервисы и инструменты для новаторов и опытных компаний — от электронных заявок на поддержку и предоставление площадок для пилотирования до помощи в поиске инвесторов», — отметил Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

На платформе i.moscow предприниматели могут воспользоваться 23 уникальными сервисами Московского инновационного кластера и его партнеров.

Платформа i.moscow постоянно развивается. Так, в этом году здесь появилось три новых сервиса — это «Витрина стартапов», Moscow R&D HUB и «Путь к IPO». Число финансовых мер поддержки, которые можно получить с помощью i.moscow, пополнилось еще тремя — они связаны с оформлением городского пространства. Кроме того, были проведены технологические конкурсы и акселерационные программы.

https://www.mos.ru/mayor/themes/12299/11488050/

