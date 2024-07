Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столице начался набор в волонтерский корпус форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Присоединиться приглашают горожан в возрасте от 14 лет, сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» пройдет с 1 августа по 8 сентября. Он будет посвящен инновациям, урбанистике и развитию мегаполиса.

«В организации помогут больше пяти тысяч московских волонтеров. Их можно будет встретить на центральных и районных площадках, таких как Манежная площадь, парк искусств “Музеон”, олимпийский комплекс “Лужники”, инновационный центр “Сколково”. Заявки принимаются на сайте “Мосволонтера” до конца августа», — отметила Наталья Сергунина.

Волонтерам предстоит рассказывать посетителям о программе форума-фестиваля и о том, как ориентироваться на его площадках, а также помогать в проведении деловых мероприятий и работе пресс-центра. Горожане со знанием иностранных языков займутся информированием зарубежных участников и сопровождением спикеров из других стран.

Перед сменами помощники пройдут обучение. Подготовка включает занятия, в частности, посвященные правилам общения с различными категориями граждан, в том числе с детьми и людьми с особенностями здоровья. Новичкам также рекомендуют ознакомиться с онлайн-курсом «Основы волонтерской деятельности».

Участие в организации мероприятия горожанам учтут в их личных электронных книжках волонтеров. Самые активные получат в подарок колонки, фитнес-браслеты, зонты и другие полезные предметы.

Событийное направление волонтерства — одно из самых популярных у москвичей. Столичные добровольцы помогали в проведении Международной выставки-форума «Россия», Всемирного фестиваля молодежи, Спортивных игр стран БРИКС и Российской креативной недели.

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» развернется более чем на 30 площадках в разных районах столицы. Посетителям представят достижения в сфере промышленности, градостроительства и городского хозяйства, планы по развитию транспорта, передовые технологии в здравоохранении и образовании, креативных индустриях и спорте.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/141337073/

MIL OSI