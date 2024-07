Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank –

Банк «РОССИЯ» принял участие в Международной промышленной выставке «Иннопром-2024»

Банк «РОССИЯ» принял участие в XIV Международной промышленной выставке «Иннопром-2024» , продолжая последовательно укреплять взаимодействие с властями, регулирующими и отраслевыми организациями регионов.

В ходе выставки Банк провёл серию встреч с представителями органов власти федерального и регионального уровней, а также с рядом региональных Фондов развития промышленности (ФРП).

Со стороны Банка во встречах принимали участие Заместитель Председателя Правления А.В. Шаленков , Управляющий директор по региональному бизнесу — Вице-Президент Л.Н. Юдина , Управляющие филиалов и операционных офисов.

На встрече с Заместителем Министра промышленности и торговли РФ И.А. Куликовым обсуждались вопросы, связанные с поддержкой действующих и внедрением новых программ льготного кредитования для приоритетных отраслей промышленности, а также возможность участия Банка в перспективных программах по реализации инвестиционных проектов с новыми механизмами субсидирования.

В целях расширения бизнеса в регионах были проведены встречи с Заместителем Губернатора Краснодарского края А.А. Руппелем , с ВРИО Губернатора Самарской области В.А. Федорищевым , Министром промышленности, торговли и предпринимательства Курской области М.Н. Аксёновым , с исполняющим обязанности Министра промышленности и торговли Тульской области Д.Д. Прониным и другими представителями органов власти субъектов РФ.

В ходе переговоров обсуждались вопросы участия Банка в проектах и программах по развитию промышленного потенциала регионов, в реализации инвестиционных проектов, а также перспективы участия в программах импорта транспортной техники в рамках Указа Президента Республики Беларусь № 466, в том числе с участием лизинговых компаний Банка.

Кроме этого, на встречах были затронуты темы модернизации платёжной инфраструктуры на общественном транспорте, внедрение Единого платёжного документа (ЕПД) и другие вопросы, направленные на более активное продвижение банковских продуктов в регионе. В результате переговоров были достигнуты договорённости о проведении рабочих совещаний для дальнейшей проработки конкретных программ и инициатив.

На встречах с руководителями региональных ФРП — Е.Е. Виноградовой (Тульская область), М.З. Бухараевым (Республика Татарстан), С.В. Баженовой (Омская область), М.Е. Дерябиным (Курская область) и другими — обсуждались возможности реализации проектов по выкупу займов, предоставленных фондам с учётом опыта работы с федеральным ФРП по договору цессии, а также участие Банка в программах финансирования проектов, направленных на выпуск импортозамещающей, высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции, локализацию производства комплектующих и автокомпонентов.

Участие в «Иннопроме» задаёт импульс для развития сотрудничества с клиентами и служит основой для запуска новых перспективных проектов Банка.

Справка:

«Иннопром» — международная промышленная выставка, главная индустриальная, торговая и экспортная платформа России. Около 80% посетителей выставки — международные покупатели, специалисты промышленных предприятий, принимающие решения о внедрении на производстве новой продукции и технологий. Выставка прошла с участием представителей высокого уровня, её посетили председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко и представители 80 стран мира.

https://abr.ru/about/news/13500/

