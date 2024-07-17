Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank – 17.07.2024
Банк «РОССИЯ» принял участие в Международной промышленной выставке «Иннопром-2024»
Банк «РОССИЯ» принял участие в XIV Международной промышленной выставке
В ходе выставки Банк провёл серию встреч с представителями органов власти федерального и регионального уровней, а также с рядом региональных Фондов развития промышленности (ФРП).
Со стороны Банка во встречах принимали участие Заместитель Председателя Правления
На встрече с Заместителем Министра промышленности и торговли РФ
В целях расширения бизнеса в регионах были проведены встречи с Заместителем Губернатора Краснодарского края
В ходе переговоров обсуждались вопросы участия Банка в проектах и программах по развитию промышленного потенциала регионов, в реализации инвестиционных проектов, а также перспективы участия в программах импорта транспортной техники в рамках Указа Президента Республики Беларусь № 466, в том числе с участием лизинговых компаний Банка.
Кроме этого, на встречах были затронуты темы модернизации платёжной инфраструктуры на общественном транспорте, внедрение Единого платёжного документа (ЕПД) и другие вопросы, направленные на более активное продвижение банковских продуктов в регионе. В результате переговоров были достигнуты договорённости о проведении рабочих совещаний для дальнейшей проработки конкретных программ и инициатив.
На встречах с руководителями региональных ФРП —
Участие в «Иннопроме» задаёт импульс для развития сотрудничества с клиентами и служит основой для запуска новых перспективных проектов Банка.
Справка:
«Иннопром» — международная промышленная выставка, главная индустриальная, торговая и экспортная платформа России. Около 80% посетителей выставки — международные покупатели, специалисты промышленных предприятий, принимающие решения о внедрении на производстве новой продукции и технологий. Выставка прошла с участием представителей высокого уровня, её посетили председатель Правительства РФ Михаил Мишустин,
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