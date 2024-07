16.07.2024 Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy dotyczącej ubezpieczeń

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Projekt dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia OC za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów Mechanicalznych.

Projekt zakłada zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów Mechanicalznych oraz rolników.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Projekt zakłada zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów Mechanicalznych oraz ubezpieczeniu OC rolników. Podwyższone kwoty wyniosą odpowiednio:

szkody na osobie – 29 876 400 zł w odniesieniu do jednego wypadku, bez względu na liczbę osób poszkodowanych,

szkody majątkowe: 6 021 600 PLN w odniesieniu do jednego wypadku, bez względu na liczbę osób poszkodowanych.

Osoby poszkodowane będą mogły dochodzić odszkodowania z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów Mechanicalznych w miejscu ich zamieszkania lub siedziby, nawet jeśli ubezpieczyciel jest niewypłacalny. Te zadania zostały przypisane Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych będzie odpowiadać za wypłatę odszkodowań osobom poszkodowanym w wyniku zdarzeń, które zaistniały na terytorium innego państwa UE albo państwa trzeciego, w przypadku niewypłacalności pieczyciela.

Wprowadzony zostanie także jednolity formularz zaświadczenia o historii roszczeń z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów Mechanicalznych dla wszystkich państw Unii Europejskiej.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

