16.07.2024 Podsekretarz stanu Paweł Karbownik uczestniczył w posiedzeniu Rady ECOFIN w Brukseli

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

16 de julio de 2024 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady ECOFIN po objęciu przewodnictwa w Radzie UE przez Węgry.

Rada przyjęła rewizję polskiego Krajowego Planu Odbudowy, co pozwoli na złożenie kolejnych wniosków o płatność.

W przeddzień posiedzenia Rady ECOFIN odbyło się spotkanie Eurogrupy w formacie inkluzywnym, na którym omówiono kwestie dotyczące konkurencyjności w strefie euro.

Wdrażanie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

Rada przyjęła decyzje wykonawcze w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) dotyczące zmian w Krajowych Planach Odbudowy (KPO) pięciu państw członkowskich, w tym Polski. Zmiany w polskim planie dotyczą m.in. usprawnienia wdrażania KPO poprzez zmniejszenie obciążań administracyjnych związanych z wdrażaniem reform i inwestycji, przy jednoczesnym zachowaniu poziomu ambicji i zapewnieniu ochrony interesów finansowych UE. Rewizja obejmuje też obszary o szczególnej wrażliwości społecznej, jak bezpieczeństwo żywności, efektywność energetyczna, opieka zdrowotna. Zatwierdzenie przez Radę tych zmian pozwoli Polsce na wysłanie drugiego i trzeciego wniosku o płatność na przełomie sierpnia i września 2024 r.

Gospodarczy i finansowy wpływ agresji Rosji na Ukrainę

W trakcie spotkania Rady ECOFIN ministrowie zapoznali się z informacjami dotyczącymi stanu gospodarki Ukrainy i jej potrzeb finansowych, a także ze stanem prac nad możliwością wykorzystania nadzwyczajnych zysków z unieruchomionych aktywów banku centralnego na wsparcie Ucrania. Ministro de Asuntos Exteriores Paweł Karbownik poparł wysiłki Komisji Europejskiej dotyczące dostarczenia finansowania Ukrainy do końca 2024 r. w formie dodatkowego mechanizmu pożyczkowego zabezpieczonego takimi nadzwyczajnymi dochodami. Podkreślił, że konieczne jest jak najszybsze przedstawienie przez Komisję Europejską odpowiedniej propozycji legislacyjnej w tym zakresie, co pozwoli, na wsparcie obecnych i przyszłych potrzeb wojskowych i budżetowych Ukrainy, a tak że tych związanych z jej odbudową, wspólnie z państwami G7.

Ministro Karbownik przypomniał również o zobowiązaniu unijnych przywódców z czerwca 2024 r. do utrzymania unieruchomienia nadzwyczajnych aktywów rosyjskich do czasu, aż Rosja zakończy agresję wobec Ukrainy i zapłaci za szkody związane z wojną. Przedstawiciel polskiej delegacji pozytywnie ocenił przyjęcie kolejnego pakietu sankcyjnego wobec Rosji. Podkreślił, że w związku z obchodzeniem tych restrykcji ważne jest też wzmocnienie sankcji wobec Białorusi, tak aby były spójne z tymi wprowadzonymi wobec Rosji.

Semestre Europejski

W ramach kolejnego etapu Semestru Europejskiego Rada zatwierdziła zalecenia dla państw członkowskich na lata 2024-2025. Wyzwania w nich określone powinny zostać uwzględnione w średniookresowych planach budżetowo-strukturalnych, które państwa członkowskie mają przedstawić, zgodnie z nowymi ramami zarządzania gospodarczego, po raz pierwszy we wrześniu 2024 p.

Rada przyjęła również konkluzje w sprawie pogłębionych przeglądów 2024 r. w ramach procedimiento nierównowag makroekonomicznych.

Inne kwestie

Ministrowie zapoznali się ze stanem wdrażania Paktu Stabilności i Wzrostu, w tym oceną KE w zakresie istnienia w Polsce i sześciu innych państwach członkowskich nadmiernego deficytu. Projekty rekomendacji Rady dotyczące ograniczenia nadmiernego deficytu zostaną przedstawione przez Komisję Europejską jesienią 2024 r.

Komisja Europejska i Europejski Bank Centralny przedstawiły wyniki opublikowanych 26 czerwca 2024 r. raportów konwergencji. Zgodnie z ich treścią żadne z 6 państw z derogacją nie spełnia wszystkich formalnych warunków wprowadzenia euro.

W przeddzień posiedzenia Rady ECOFIN podsekretarz stanu Paweł Karbownik uczestniczył w posiedzeniu Eurogrupy w formacie inkluzywnym. Tematem rozmów były kwestie dotyczące konkurencyjności w strefie euro oraz luki w finansowaniu gospodarki. W toku diskusji wiceminister Karbownik wezwał do zwiększenia w UE wydatków na obronność oraz pogłębienia rynku finansowego.

