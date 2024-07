Финансовые новости: Граждане и компании могут обжаловать включение своих реквизитов в базу данных о мошеннических операциях

Source: MIL-OSI Russian Language News

Банк России утвердил порядок исключения сведений о гражданах и организациях из базы данных «О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента». Он начнет действовать с 26 июля.

Регулятор ведет базу данных о подозрительных операциях, в которую все банки обязаны передавать идентификаторы мошеннических операций, включая информацию о получателе денег. Такие сведения нужны кредитным организациям, чтобы предотвращать новые зачисления средств на счета злоумышленников. Порядок подачи в Банк России заявления об исключении сведений из базы данных разработан в связи с изменениями в Федеральный закон «О национальной платежной системе», которые совершенствуют механизм противодействия переводам денег на счета злоумышленников. Граждане и компании в случае ошибочного попадания своих реквизитов в базу данных смогут оперативно оспорить это. Как будет действовать механизм обжалования — читайте в «Вопросах и ответах» на сайте Банка России. Фото на превью: Hanohiki / Shutterstock / Fotodom

